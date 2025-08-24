Temblor hoy en Ecuador: Así se sintió el sismo de 4.5 en varios cantones del país

Un temblor de magnitud 4.5 se registró la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025

Ecuador reporta un nuevo temblor este domingo 24 de agosto de 2025.

La mañana de este domingo 24 de agosto de 2025, a las 05:50:30, el Instituto Geofísico reportó un temblor de magnitud 4.5 localizado a 15.96 km de Alausí, provincia de Chimborazo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 km, de acuerdo con la información oficial.

[REVISADO]

Evento: igepn2025qoer

Ocurrido: 2025-08-24 05:50:30

Mag.: 4.5MLv

Prof.: 96.0 km

Lat.: 2.313° S

Long.: 78.935° W

Localizado: a 15.96 km de Alausi, Chimborazo

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/lml7HIYtjA pic.twitter.com/O0AGOxhFJi — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 24, 2025

Ciudadanos reportaron cómo sintieron el temblor

En la cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) del Instituto Geofísico, ciudadanos de varias zonas del país compartieron sus experiencias tras el temblor, que interrumpió el sueño de la mayoría.

Edwin Delgado, quien se encuentra en Alaus, compartió: "Justo estoy en este sector y se sintió feo".

Paul Olsen también reaccionó: "Fuerte jalón cerca de Cumandá".

“Si acá en Guayaquil yo lo sentí fue leve, se movió mi cama y sonó la ventana”, comentó @SarucaAvila.

Desde La Aurora, Daule @1956Roberto escribió: “Se sintió muy leve”.

Isabel Guerrero, desde la provincia de Los Ríos, mencionó: "En Babahoyo se sintió algo fuerte".

En Durán, @romata232 indicó que también se percibió de manera leve.

En Cuenca, usuarios como @ANDREAPACHECO88 y @Gonzalo71249344 confirmaron haberlo sentido.

Programa Empleo Joven: Guía completa para postular y recibir hasta $ 10.000 Leer más

@Alexand12260805 escribió: "Se sintió un remesón rápido en cuenca, vivo en el 4 piso. Sabía que no estaba loca y que no era producto de mi imaginación por el cansancio".

Yo revisando si fue temblor pic.twitter.com/peUPADnF1h — Peachpg (@PincayGoyes) August 24, 2025

Otros reportes llegaron desde otras zonas de la Costa y Sierra.

Hasta el momento, el Instituto Geofísico no ha informado sobre daños materiales ni afectaciones a personas, pero se mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.