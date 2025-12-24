Ecuador cuenta con su Hoja de Ruta para una Taxonomía Verde

Con este lineamiento, el Gobierno podrá movilizar financiamiento nacional e internacional para cuidar el medio ambiente

El Gobierno Nacional publicó su Hoja de Ruta para una Taxonomía Verde, con la intención de alinear el desarrollo económico con la conservación ambiental, la resiliencia climática y el uso eficiente de los recursos, según mencionó el oficialismo este 24 de diciembre, en un comunicado.

Se trata de un instrumento estratégico de carácter orientador que establece los lineamientos conceptuales e institucionales para la construcción de la taxonomía verde nacional, que fue elaborado con el apoyo técnico del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) en el marco de dos iniciativas complementarias financiadas por el programa UK Pact (Partnering for Accelerated Climate Transitions) y el Fondo Verde para el Clima (GCF), menciona el escrito.

“Hoy, el país logra un hito en la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”, añade el documento.

La construcción de la taxonomía verde es liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros actores como GGGI y UK Pact.

A través de las finanzas sostenibles, el país puede orientar los flujos de inversión hacia actividades que contribuyan al cumplimiento de los compromisos ambientales y de desarrollo, además de fortalecer la estabilidad del sistema financiero frente a los riesgos del cambio climático.

Ecuador es un país multi-amenazas que enfrenta un creciente riesgo de impactos negativos debido al cambio climático, que afecta sus ecosistemas y sectores económicos. Es por ello, menciona el Gobierno, con el establecimiento de definiciones claras y estándares sobre las actividades económicas categorizadas como verdes, el Estado podrá movilizar financiamiento sostenible nacional e internacional para cuidar el medio ambiente.

¿Qué contiene la Hoja de Ruta del Gobierno?

La Hoja de Ruta contiene recomendaciones para el desarrollo de una taxonomía verde nacional en Ecuador; definición de objetivos estratégicos de adaptación y mitigación del cambio climático; conservación de la biodiversidad y economía circular; metodologías para la selección de sectores; esquema general de gobernanza de la taxonomía; y un cronograma de construcción de la Taxonomía Verde del Ecuador.

Además, este documento contiene recomendaciones estratégicas basadas en análisis de mejores prácticas internacionales, incluyendo la definición de objetivos ambientales, esquema de gobernanza institucional y un cronograma de implementación por fases.

