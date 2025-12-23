Gobierno culmina la liquidación de TAME tras más de cinco años de proceso

Los activos, pasivos y derechos litigiosos de la aerolínea serán transferidos al Estado hasta el 31 de diciembre

Los activos, pasivos y derechos litigiosos de la aerolínea serán transferidos al Estado hasta el 31 de diciembre.

Después de más de cinco años de espera, el Gobierno, a través del el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), culminó la liquidación de TAME EP y con ello, los activos, pasivos y derechos litigiosos de esta aerolínea ecuatoriana (que operó entre 1962 y 2020) serán transferidos al Estado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Te puede interesar Las exportaciones de pitahaya crece un 39% conquistando nuevos mercados

“El proceso que inició en mayo de 2020 se hizo realidad con la firma de la escritura pública entre la subsecretaria de Transporte Aéreo, Patricia Chiriboga, y la liquidadora de TAME EP ‘En Liquidación’, Lucía Quilachamín Soto, según menciona en un comunicado el MIT.

Dinero, carros, viajes: la 'guerra' de tarjetas por premiar las compras navideñas Leer más

El proceso de liquidación se aceleró a partir del pasado 6 de junio de este año, para cumplir con los plazos que se propuso el Gobierno del presidente Daniel Noboa, acciones que permitieron que TAME sea la única empresa pública en completar su liquidación dentro de lo establecido, sin la necesidad de ampliaciones.

RELACIONADAS Colombia declara emergencia económica y anuncia impuestos especiales

Los reembolsos a los clientes

Entre otras acciones, indica el comunicado, también se culminó con la depuración de cuentas contables y la reducción del pasivo (deudas), el pago del Fondo Global a los jubilados que optaron voluntariamente por el beneficio y el reembolso de valores a los usuarios que, debido a afectaciones operativas de la aerolínea, no pudieron utilizar sus pasajes aéreos. “Todo el proceso priorizó la atención a personas de la tercera edad y con discapacidad”, añade el escrito.

“La celeridad en la ejecución de las acciones y la reducción del pasivo fortalecen la transparencia del proceso y posicionan a TAME EP ‘En Liquidación’ como un caso de recuperación parcial, que puede servir de modelo o referente para otras entidades estatales en situaciones similares”, indica el MIT.

¿Te gusta leer Diario EXPREO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ