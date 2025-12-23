Dinero, carros, viajes: la 'guerra' de tarjetas por premiar las compras navideñas

Los bancos lanzan agresivas campañas para fidelizar clientes en medio de una recuperación del consumo

El sector financiero ecuatoriano ha desplegado una campaña de promociones navideñas, con sorteos que van desde los $ 25.000 en efectivo hasta viajes a destinos exóticos y vehículos, en un esfuerzo por sacar rédito a la temporada de mayor gasto del año.

Esta estrategia de las entidades bancarias se produce en un contexto favorable. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el consumo de los hogares en el país ha mostrado señales de recuperación durante 2025, lo que ha motivado a las empresas y el comercio en general a intensificar sus estrategias de promociones para potenciar aún más la facturación en el cierre del año.

La economía creció un 4,3 % en el segundo trimestre del año, sobre todo por un mayor consumo de los hogares (8,7 %), el principal componente del Producto Interno Bruto (PIB), que este año ha sido impulsado por una mayor compra de productos alimenticios y mayor dinamismo en la oferta del crédito de consumo y las remesas.

Dinero en efectivo

Visa y PeiGo de Banco Guayaquil lideran con una de las propuestas más atractivas bajo el eslogan "Sé el gran ganador": un sorteo de hasta $25.000 distribuidos entre cinco ganadores semanales de $5.000 cada uno. La participación requiere compras mínimas de $ 50 y la promoción está válida desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, Banco Bolivariano apuesta por premiar con un vehículo Jetour SUV X50. Los clientes con Bankard Banco Bolivariano reciben un cupón por cada $ 50 en compras para participar en el sorteo del automóvil.

Destinos internacionales

American Express ha diseñado, en cambio, una campaña orientada al turismo de lujo: por cada $ 100 en consumos acumulables, los tarjetahabientes compiten por un viaje para dos personas a la Riviera Francesa —incluyendo Saint-Tropez, Niza y Mónaco— con tour gastronómico y $ 15.000 adicionales para compras en París. La promoción aplica, hasta finales de año, en compras nacionales, internacionales, físicas y digitales.

El Banco del Pacífico también se inclina por los viajes internacionales. Con compras desde $300 mediante Pacificard, los clientes pueden concursar por experiencias como un viaje a Tailandia, un crucero por el "Fin del Mundo" en Argentina, o una visita a las Islas de Pascua en Chile.

Incentivos al ahorro

No todo se centra en el consumo. Banco Bolivariano implementó una estrategia dual que premia el ahorro. La entidad incentiva a sus clientes que incrementen y mantengan sus saldos en Cuentas de Ahorro y Cuentas de Ahorro Programado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Por cada incremento de $30 que se mantenga al corte mensual, los ahorradores obtienen una oportunidad de ganar un televisor en sorteos mensuales. Al finalizar la promoción, se sortearán 11 premios adicionales que incluyen dinero en efectivo, un automóvil MG RX5 y televisores.

Programas de fidelización

Entre otras promociones también aparece la de Banco Pichincha, que optó por potenciar su programa de millas. La entidad ofrece 2x1 en millas por consumos corrientes y 3x1 por consumos diferidos en establecimientos participantes. Los clientes con tarjetas Visa Signature, Infinite o Quantum que realicen compras en el exterior recibirán 3x1 en millas.

Esta campaña, vigente del 2 al 31 de diciembre, requiere que los titulares principales de tarjetas Visa y MasterCard se registren a través de los canales oficiales del banco.

Lectura de las condiciones

Los expertos recomiendan a los consumidores revisar detalladamente los términos y condiciones de cada promoción, ya que algunas requieren registro previo o cumplimiento de requisitos específicos para acceder a los beneficios ofrecidos.

