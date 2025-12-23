Las exportaciones de pitahaya crece un 39% conquistando nuevos mercados

La fruta consolida sus ventas con envíos a Estados Unidos, Europa y nuevos mercados como Argentina y Emiratos Árabes

Las exportaciones de pitahaya ecuatoriana alcanzaron los $ 224 millones entre enero y octubre de 2025, registrando un incremento del 39% respecto al mismo período de 2024, lo que equivale a $ 63 millones adicionales. En volumen, los envíos también mostraron dinamismo con un crecimiento del 11%, totalizando 52.853 toneladas exportadas, 5.106 toneladas más que el año anterior.

Así lo informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, mediante un comunicado, en el que puntualiza que Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la oferta, concentrando el 74% del valor exportado con $ 166 millones. La Unión Europea ocupa el segundo lugar con una participación del 15% ($ 34 millones), destacándose el desempeño de España ($ 19 millones, +61%), Países Bajos ($ 8 millones, +238%) y Francia ($ 6 millones, +147%).

Canadá aparece en tercer lugar con el 4% de participación ($ 8 millones), seguido por Hong Kong con 2% ($ 5 millones) y Emiratos Árabes Unidos con 1% ($ 3 millones), este último mostrando el crecimiento más acelerado con un incremento del 347%. Estos cinco mercados concentran el 96% de las exportaciones totales.

Nuevos mercados demandan pitahaya ecuatoriana

Entre los logros de 2025 destaca la incorporación de nuevos destinos: Argentina ($ 987 mil), Guatemala ($ 268 mil) y Costa Rica ($ 236 mil), fortaleciendo la diversificación comercial del producto.

La producción nacional sustenta este crecimiento exportador, dice el Ministerio. La pitahaya amarilla se concentra en Morona Santiago (67%), Manabí (23%) y Cañar (5%), mientras que la variedad roja se cultiva principalmente en Manabí (74%), Guayas (12%) y Esmeraldas (9%), generando empleo y dinamización económica en estas provincias.

Sobretasa en EE.UU.

Esta industria ha demostrado su consolidación internacional, aun cuando su principal mercado (EE.UU. con una compra de $ 166 millones) impuso una sobretasa del 15 %, encareciendo su ingreso a este mercado. Desde noviembre de este año, la pitahaya fue parte de la lista de 105 productos de origen ecuatoriano que, al no producirse de manera significativa en el mercado estadounidense, se liberaron del pago de este arancel.

