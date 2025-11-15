Ecuador: Así queda la lista de productos que ingresarán a EE.UU. sin sobretasas

Café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, banano, palmito y otros tendrán este beneficio. La medida está en vigor

La pitahaya es uno de los productos ecuatorianos que ingresará a Estados Unidos sin pagar aranceles recíprocos.

105 productos de origen ecuatoriano, que no se producen de manera significativa en el mercado estadounidense, dejarán de pagar aranceles recíprocos a partir del 13 de noviembre del 2025 para ingresar a Estados Unidos. Así lo informó este 15 de noviembre de 2025 el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

La entidad precisó que el Gobierno de los Estados Unidos anunció una modificación a su esquema de aranceles recíprocos que aplicaba desde el 7 de agosto de 2025. La nueva medida implica ajustes en las listas de productos sujetos a este régimen.

Según la información oficial, varios productos agrícolas y de origen natural, particularmente aquellos que no se producen de manera significativa en el mercado estadounidense, dejaron de estar sujetos a aranceles recíprocos a partir del 13 de noviembre del 2025.

Entre estos productos se encuentran:

Café

Cacao

Piñas

Mangos

Pitahaya

Otras frutas tropicales

Jugos de frutas

Especias

Banano

Palmito

Plátano

Naranja

Tomate y otros

El Ministerio recordó que Ecuador mantiene actualmente un proceso de negociación comercial con los Estados Unidos sobre varios productos. Este proceso se encuentra “aún en desarrollo”, precisó la entidad.

Para Ecuador este acuerdo es clave. Estados Unidos es el principal mercado de destino de sus exportaciones no petroleras, representa el 24 %, refirió la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El acuerdo alcanzado entre Ecuador y Estados Unidos

Estados Unidos y Ecuador alcanzaron un acuerdo para que el gobierno de Donald Trump elimine sus aranceles sobre determinadas exportaciones ecuatorianas.

El acuerdo difundido el 13 de noviembre de 2025 incluye capítulos sobre aranceles, barreras no arancelarias, agricultura, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, ambiente, servicios, economía y seguridad nacional.

Ecuador es uno de los primeros países en el mundo en firmar este tipo de acuerdos de comercio recíproco, "lo cual traerá beneficios al sector de los exportadores, pues Estados Unidos eliminará sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones de Ecuador", informó la Presidencia de Ecuador.

