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Sismo (1)
Un temblor se originó en Santa Elena.CANVA

Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 4 de abril

El sismo se localizó en la provincia del Guayas

La mañana del 4 de abril de 2026, la provincia de Santa Elena registró un sismo de magnitud 5.3, que generó alerta entre los habitantes de la zona.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el evento ocurrió a las 07:23:27, con una profundidad de 9 km, y coordenadas 2.254° S y 80.402° W, ubicado a 17.15 km de Santa Elena.

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A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales significativos.

Ecuador y su actividad sísmica constante

Este temblor evidencia la constante actividad tectónica en Ecuador, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor sismicidad del mundo. La interacción de múltiples placas tectónicas hace que terremotos y temblores sean fenómenos frecuentes, especialmente en zonas costeras y montañosas como Santa Elena.

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