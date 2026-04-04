Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 4 de abril
El sismo se localizó en la provincia del Guayas
La mañana del 4 de abril de 2026, la provincia de Santa Elena registró un sismo de magnitud 5.3, que generó alerta entre los habitantes de la zona.
Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el evento ocurrió a las 07:23:27, con una profundidad de 9 km, y coordenadas 2.254° S y 80.402° W, ubicado a 17.15 km de Santa Elena.
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[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) April 4, 2026
Evento: igepn2026gowi
Ocurrido: 2026-04-04 07:23:27
Mag.: 5.3MLv
Prof.: 9.0 km
Lat.: 2.254° S
Long.: 80.402° W
Localizado: a 17.15 km de Santa Elena, Santa Elena
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/BC1R0IkIeO pic.twitter.com/7W7gYYRTZz
A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales significativos.
Tras el sismo de magnitud 5.3 localizado a 17.15 km. de Santa Elena, sentido en Guayaquil.— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) April 4, 2026
Desde #SeguraEP informamos que hasta el momento no se han reportado alertas.
Y sigue las siguientes indicaciones ⤵️ pic.twitter.com/KynSgL5R4z
Ecuador y su actividad sísmica constante
Este temblor evidencia la constante actividad tectónica en Ecuador, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor sismicidad del mundo. La interacción de múltiples placas tectónicas hace que terremotos y temblores sean fenómenos frecuentes, especialmente en zonas costeras y montañosas como Santa Elena.
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