Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 4 de abril

El sismo se localizó en la provincia del Guayas

La mañana del 4 de abril de 2026, la provincia de Santa Elena registró un sismo de magnitud 5.3, que generó alerta entre los habitantes de la zona.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el evento ocurrió a las 07:23:27, con una profundidad de 9 km, y coordenadas 2.254° S y 80.402° W, ubicado a 17.15 km de Santa Elena.

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[REVISADO]

Evento: igepn2026gowi

Ocurrido: 2026-04-04 07:23:27

Mag.: 5.3MLv

Prof.: 9.0 km

Lat.: 2.254° S

Long.: 80.402° W

Localizado: a 17.15 km de Santa Elena, Santa Elena

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/BC1R0IkIeO pic.twitter.com/7W7gYYRTZz — Instituto Geofísico (@IGecuador) April 4, 2026

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales significativos.

Tras el sismo de magnitud 5.3 localizado a 17.15 km. de Santa Elena, sentido en Guayaquil.



Desde #SeguraEP informamos que hasta el momento no se han reportado alertas.



Y sigue las siguientes indicaciones ⤵️ pic.twitter.com/KynSgL5R4z — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) April 4, 2026

Ecuador y su actividad sísmica constante



Este temblor evidencia la constante actividad tectónica en Ecuador, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor sismicidad del mundo. La interacción de múltiples placas tectónicas hace que terremotos y temblores sean fenómenos frecuentes, especialmente en zonas costeras y montañosas como Santa Elena.

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