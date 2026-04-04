Seccionales 2026: TCE admite a trámite recurso del PSC contra cambio de fecha

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio un paso decisivo en la pugna por el calendario de las elecciones seccionales. Al admitir a trámite el recurso del Partido Social Cristiano (PSC), la justicia electoral pone bajo la lupa la polémica decisión del CNE de adelantar las votaciones a noviembre de 2026. Esta medida, justificada originalmente por riesgos climáticos, enfrenta ahora una fuerte resistencia jurídica que podría cambiar el rumbo del tablero político en Ecuador.

El juez Patricio Maldonado tramitará la queja del PSC

El magistrado Patricio Maldonado será el encargado de sustanciar el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC). La admisión se dio este 31 de marzo de 2026, luego de que la organización política completara los requisitos legales exigidos en la primera fase del proceso.

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Pese a la admisión de la causa, el juez Maldonado negó la solicitud de auxilio contencioso electoral por considerar que no se encontraba debidamente justificada en el expediente. Este recurso busca dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó las fechas de los comicios originalmente previstos para inicios de 2027.

El asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

¿Por qué se cambió la fecha de las elecciones seccionales?

La controversia inició el pasado 27 de marzo de 2026, cuando el Pleno del CNE resolvió actualizar el calendario electoral basándose en informes técnicos de riesgo.

Alerta climática: La Secretaría de Riesgos advirtió un probable Fenómeno de El Niño para el inicio de 2027.

Nueva fecha: Las votaciones se fijaron para el 29 de noviembre de 2026.

Impugnaciones: Diversos actores políticos consideran que el cambio carece de sustento constitucional.

Además de la vía electoral, el PSC ha escalado el conflicto a la Corte Constitucional. El juez Richard Ortiz tiene en sus manos una acción pública de inconstitucionalidad con la que se busca frenar definitivamente el cambio de fecha mediante medidas cautelares.

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