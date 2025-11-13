Estados Unidos eliminará las sobretasas sobre algunas exportaciones de Ecuador

La Casa Blanca hizo el anunció después de la firma del acuerdo y la Presidencia de Ecuador lo replicó

El puerto de aguas profundas en Posorja, donde se mueve una importante cantidad de comercio exterior.

Estados Unidos y Ecuador alcanzan un acuerdo para que el gobierno de Donald Trump elimine sus aranceles sobre determinatadas exportaciones ecuatorianas.

Te invitamos a leer: Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

El acuerdo incluye capítulos sobre aranceles, barreras no arancelarias, agricultura, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laboraes, ambiente, servicios, economía y seguridad nacional.

Ecuador es uno de los primeros países en el mundo en firmar este tipo de acuerdos de comercio recíproco, "lo cual traerá beneficios al sector de los exportadores, pues Estados Unidos eliminará sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones de Ecuador", se informó en un comunicado de la Presidencia de Ecuador.

El boletín no detalla cuáles son las exportacionesecuuatorianas que no pagarán las sobretasas, se ha de recordar que al algunos productos se le puso más tasas, por ejemplo a las rosas que antes pagaban 6 % y después del 7 de agosto de 2025 subió a 21 %.

RELACIONADAS Unión Europea da luz verde a negociaciones para un Acuerdo de Inversiones con Ecuador

Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaj

¿Cuánto cuesta vivir en Ecuador? Presupuesto de una familia de clase media en 2025 Leer más

Dado que la Presidencia no ha dado más detalles sobre el anuncio de Casa Blanca, se desconoce cuáles son las exportaciones que pagarán 0 % de arancel y cuánto pagarán los productos que sí estén gravados.

Lo que se sabe es lo que se anunció el 19 agosto de 2025 que los productos estrellas de las exportaciones de Ecuador pagarían 0 %, se entiende que en esa lista estarían camarón, banano, cacao y flores. Pero, esta lista el gobierno ecuatoriano tiene que confirmar, porque en esa fecha también se manifestó que se trabajaba para que más productos ecutorianos tengan ese beneficio.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ