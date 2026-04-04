Barcelona SC confirma su evolución con César Farías tras vencer a Liga de Quito

Darío Benedetto y Jhonny Quiñónez destacan el compromiso del plantel tras vencer a los Albos en la altura

Barcelona SC se metió en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026.

Barcelona SC empieza a reflejar la huella de su entrenador, César Farías. La victoria 2-0 ante Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 7 de la LigaPro 2026, no solo significó tres puntos de peso, sino también una confirmación: el equipo asimila la idea de juego y responde en escenarios complejos.

Barcelona SC domina en Quito bajo la dirección de César Farías

El Ídolo del Astillero mostró personalidad en la casa de los Albos, donde apenas registraba una victoria, a pesar de la altura de Quito. Presionó desde el inicio, incomodó al rival y gestionó el partido con criterio.

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“Estos valientes se atrevieron a jugar, tuvieron la posibilidad de marcar más goles, pero manejaron con inteligencia el partido porque jugaron cuando se pudo y sufrieron cuando se tuvo que sufrir”, destacó Farías, satisfecho con la respuesta de sus dirigidos.

Preparación física y estratégica: la clave del éxito en altura

El estratega venezolano enfatizó que el crecimiento del plantel es sostenido y, sobre todo, respaldado por la convicción. “Lo más importante es que creen en lo que se está haciendo y vamos creciendo, y eso no tiene precio... nosotros vamos por más”, remarcó.

Barcelona SC venció 2-0 a Liga de Quito en Casa Blanca. Karina Defas

Uno de los factores clave para el rendimiento en la capital fue la preparación durante la paralización por la fecha FIFA. Los trabajos realizados en el predio de Aucas permitieron al equipo adaptarse mejor a la exigencia física.

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“Nos ayudó muchísimo para poder producir glóbulos rojos y eso nos permitió correr mucho. Sabíamos la dificultad de jugar en la altura y nos teníamos que sobreponer a eso”, explicó el entrenador venezolano.

Jhonny Quiñónez y Benedetto celebran la evolución del equipo

En cancha, esa preparación se tradujo en intensidad y resistencia. Jhonny Quiñónez, autor de uno de los goles, valoró el proceso: “De a poco vamos tomando el nivel que queremos. Tenemos un grupo maravilloso y somos un equipo muy aguerrido”.

A su vez, Darío Benedetto alimentó la ilusión de la hinchada: “Este equipo tiene jerarquía y un corazón impresionante. Hay que seguir trabajando con humildad, porque hasta ahora viene dando resultado”.

Esta victoria permitió a Barcelona sumar 12 puntos y ascender al segundo puesto de la tabla del campeonato ecuatoriano.

Mirada puesta en la Copa Libertadores 2026: debut ante Cruzeiro

Con el impulso anímico de este triunfo, el Ídolo del Astillero ya pone la mira en su próximo desafío: el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Cruzeiro, donde destaca el ecuatoriano Keny Arroyo.

“Ahora se viene lo más importante. Espero que la gente apoye a los jugadores porque la verdad vienen haciendo un gran trabajo, con valentía y capacidad de aguante ante tanto desgaste. Eso habla muy bien de ellos y del compromiso que tienen”, manifestó Farías.

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