Colombia declara emergencia económica y anuncia impuestos especiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró durante la noche del lunes 22 de diciembre una emergencia económica por 30 días, argumentando una “inminente crisis fiscal” luego de que el Congreso archivara la reforma tributaria que buscaba recursos adicionales para el presupuesto nacional de 2026.

La medida, formalizada mediante decreto, habilita al Gobierno a adoptar impuestos especiales con el objetivo de recaudar cerca de 16 billones de pesos (41.000 millones de dólares), cifra que Petro considera necesaria para manejar las finanzas públicas el próximo año.

Aunque la economía colombiana muestra señales de crecimiento —con un PIB proyectado entre 2,6 % y 2,7 % al cierre de 2025—, el gasto público y el déficit fiscal han aumentado, lo que llevó al Ejecutivo a tomar esta decisión extraordinaria.

Nuevos impuestos en camino

El decreto abre la puerta a la creación de impuestos especiales, aunque aún no se han detallado los tributos específicos que se implementarán. Según el Ministerio de Hacienda, se evalúan gravámenes temporales sobre sectores estratégicos y contribuciones adicionales a empresas con mayores utilidades.

Entre las opciones que se discuten están:

Impuestos a transacciones financieras de gran volumen.

Gravámenes a sectores energéticos y extractivos, que concentran buena parte de las exportaciones.

Contribuciones especiales a patrimonios altos, como medida redistributiva.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó a medios colombianos que la meta es garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación 2026, cubrir el déficit fiscal y evitar un aumento descontrolado del endeudamiento.

La política fiscal del gobierno de Petro

Desde su llegada al poder en 2022, Gustavo Petro ha impulsado una política fiscal orientada a la redistribución y al fortalecimiento del gasto social. Su enfoque ha buscado ampliar la base tributaria, gravar más a los sectores de mayores ingresos y financiar programas de bienestar, aunque no siempre ha contado con el respaldo del Congreso.

En 2022, Petro promovió una reforma tributaria inicial que buscaba recaudar alrededor de 4.000 millones de dólares, con impuestos adicionales a las rentas altas y a sectores extractivos. - Sin embargo, en diciembre de 2025, el Congreso archivó una nueva reforma tributaria, lo que dejó al Gobierno sin los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2026.

La administración Petro ha incrementado el gasto en programas sociales dirigidos a reducir la desigualdad, subsidios energéticos y de transporte para mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables y proyectos de infraestructura, como parte de su estrategia de crecimiento inclusivo.

Este aumento del gasto ha generado presiones fiscales, con un déficit que pasó de 4,5 % del PIB en 2023 a más de 7 % en 2025, según estimaciones.

