Es la segunda sucursal de la marca en la región amazónica y contó con una inversión de más de $ 600.000

Después de 15 años de abrir su primer punto de venta en la Amazonía de Ecuador, la cadena de supermercados Almacenes Tía inauguró una nueva tienda en Sucúa, Morona Santiago, el pasado viernes 19 de diciembre.

Con una extensión de 700 metros cuadrados y una inversión de más de 600.000 dólares, este segundo supermercado fue diseñado para ofrecer “una experiencia de compra completa y cómoda”, menciona en un comunicado la empresa.

“Además del amplio surtido de productos de alta calidad y precios bajos que caracterizan a la marca, la tienda integra el formato “Date el Gusto”, permitiendo a los clientes disfrutar de un amplio menú de snacks, comidas rápidas y bebidas antes, durante o después de sus compras”, añade el escrito.

Ceremonia de inauguración

La ceremonia de inauguración fue un evento que destacó la conexión de la empresa con la comunidad local, ya que contó con la presencia del alcalde del Cantón Sucúa, representantes del sindicato de choferes, clientes y miembros de la comunidad. El evento incluyó la tradicional bendición del local y una emotiva bienvenida por parte de la comunidad indígena, que ofreció una danza tradicional Shuar en honor a la llegada de la tienda.

“Volver a Morona Santiago, después de 20 años de aquel primer local en la Amazonía, es un honor. Sucúa nos abre las puertas y nosotros llegamos con el compromiso de contribuir al crecimiento socioeconómico de la zona, ofreciendo empleo y dinamizando el comercio local. Queremos ser más que un supermercado; queremos ser un vecino cercano”, mencionó en su discurso, en medio del evento, Noralva Rengifo, directora de Marketing y Asuntos Corporativos de Almacenes Tía.

La apertura ha generado gran expectativa y satisfacción entre los habitantes de Sucúa.

“Estamos muy contentos. Antes teníamos que viajar lejos para encontrar ciertos productos o buenos precios. Ahora tenemos todo en el centro de Sucúa y, además, el área de 'Date el Gusto' es perfecta para un almuerzo rápido. Es una alegría tener a Tía aquí”, comentó Lorena Gutiérrez, habitante de Sucúa.

