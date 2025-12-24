Papá Noel ya recorre el mundo: Sigue su viaje en tiempo real

El tradicional rastreo de Papá Noel por parte de NORAD comenzó este 24 de diciembre de 2025

Cada 24 de diciembre, la magia de la Navidad se combina con la tecnología para que millones de niños puedan seguir el recorrido de Santa Claus alrededor del mundo. Este 2025, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) activó nuevamente su famoso sistema de rastreo, que cumple 70 años de tradición.

El viaje comenzó en la madrugada del 24 de diciembre, cuando el trineo de Papá Noel despegó desde Nueva Zelanda y Australia, lugares donde la Navidad llega primero debido a la diferencia horaria. Desde ahí, Santa continúa su ruta por Asia, Europa y África, antes de llegar a América en la noche del 24 y madrugada del 25.

Tecnología al servicio de la ilusión navideña

El sistema NORAD habilita plataformas digitales como NoradSanta.org, aplicaciones móviles y líneas telefónicas gratuitas, donde más de 1.000 voluntarios atienden consultas de niños y familias sobre la ubicación de Santa.

Este año, NORAD ofrece un mapa interactivo disponible en nueve idiomas, que muestra en tiempo real los países visitados, el número de regalos entregados y el tiempo estimado de llegada a cada región. También se suma el Google Santa Tracker, una alternativa lúdica que combina juegos y actividades digitales para acompañar la espera.

Una tradición que une generaciones

El rastreo de Santa Claus comenzó en 1955, cuando un error telefónico llevó a un niño a llamar a una base militar en lugar de a Papá Noel. Desde entonces, NORAD asumió la tarea de seguir el viaje del trineo cada Nochebuena, convirtiéndose en una tradición que une generaciones. Para 1960 el NORAD ya publicaba actualizaciones sobre la ubicación de Santa Claus cada Navidad, y el 2025 no es la excepción.

En Estados Unidos, miles de familias llaman cada año para preguntar por la ubicación de Santa, y presidentes han participado atendiendo personalmente algunas de esas llamadas. La posibilidad de seguir el recorrido en tiempo real refuerza la ilusión navideña y conecta a millones de personas en todo el mundo con un mismo espíritu festivo.

