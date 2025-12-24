Jorge Célico dirigirá a Deportivo Cuenca: ¿Después de cuánto vuelve a un equipo?

El director técnico argentino fue oficializado en el conjunto morlaco para competir en 2026 y jugar en la Copa Sudamericana

Jorge Célico dirigió a Emelec desde el inicio de la temporada 2025

Deportivo Cuenca no ha querido perder ni un minuto tras el cierre de la LigaPro. La directiva del equipo morlaco hizo oficial la contratación del estratega argentino Jorge Célico, de 61 años, quien liderará el ambicioso proyecto deportivo del club para la próxima campaña.

La llegada de Célico se produce inmediatamente después de confirmarse la salida de Norberto Araujo, marcando un cambio de timón que busca jerarquía y experiencia internacional para enfrentar los retos del 2026.

Célico vuelve a la actividad tras su salida de Emelec en junio de 2025. Su etapa en Guayaquil estuvo marcada por la turbulencia institucional del equipo eléctrico, donde los resultados deportivos y una relación desgastada con la dirigencia precipitaron su marcha. Ahora, el estratega busca su revancha en la altura, un terreno que conoce a la perfección.

Deportivo Cuenca celebró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. BORIS ROMOLEROUX

¿Dónde dirigió Jorge Célico en Ecuador?



Con este nuevo reto, el Expreso Austral se suma a la extensa lista de clubes nacionales en el currículum de Célico, reafirmando su estatus como uno de los técnicos que mejor conoce el medio. Su trayectoria incluye estos clubes: El Nacional, Universidad Católica, Barcelona y Emelec.

Además, Célico también estuvo en la selección Nacional. Es el precursor de la histórica Ecuador Sub-20, con la que se coronó campeón sudamericano en 2019 y alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Polonia. También tuvo pasos como técnico interino de la Tri absoluta.

La contratación de un entrenador de este perfil responde a la exigencia del calendario 2026, donde el Cuenca tendrá como principal vitrina la Copa Sudamericana. La directiva apuesta por la capacidad de Célico para potenciar planteles y su estilo ofensivo para trascender en el torneo continental.

Una nueva ilusión comienza 🙌🏻



Jorge Célico, es nuestro nuevo entrenador para la temporada 2026 ⚽️💪🏻



Bienvenido al Expreso Austral 🔴⚫️ pic.twitter.com/c6S3gfD60l — Club Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) December 24, 2025

