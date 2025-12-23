Rabanal promete "trabajo y seriedad" en su presentación con Universitario de Perú

El DT campeón con Independiente del Valle de la LigaPro 2025 dio el salto de equipo e ilusiona en su nueva escuadra

El español Javier Rabanal durante su presentación en Universitario de Deportes de Perú.

El entrenador español Javier Rabanal fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano, al que ofreció dirigir con "trabajo y seriedad" para alcanzar un histórico tetracampeonato nacional y una participación destacada en la Copa Libertadores de 2026.

"Desde que vi la posibilidad de venir, no me lo pensé, estaba muy centrado en venir aquí, no atendí ninguna de las propuestas que podían surgir", declaró el estratega durante su presentación oficial ante la prensa peruana e internacional.

Rabanal, quien llega a la U tras ganar el título ecuatoriano con el Independiente del Valle, recordó que los dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Libertadores de este año y dijo que le impresionó el aliento de los miles de fanáticos cremas que abarrotaron el Estadio Monumental de Lima.

Las declaraciones de Javier Rabanal

"Estoy muy contento, desde que vine en Libertadores supe que era un sitio al que me gustaría venir en un momento de mi carrera, no pensé que fuera tan rápido", comentó.

Añadió que la U le ofreció un proyecto que lo "seducía", porque también comprende buscar la recuperación y consolidación del trabajo con las divisiones menores del club.

"Es un desafío, tengo que manejarlo de manera diferente, me llega en un buen momento, tengo 46 años, vengo trabajando desde los 18", sostuvo antes de recordar que, además de haber ganado el título ecuatoriano de este año, también ha trabajado en el PSV Eindhoven con el entrenador Rudd Van Nistelrooy, en la temporada 2022-2023.

Su modelo de trabajo

En su paso por Independiente del Valle, Rabanal utilizó la cantera Rayada. Cortesía

Anticipó que su plan con la U es "meterle mucho trabajo en el inicio" de la etapa de preparación, para que el equipo esté listo para afrontar ante la seguidilla de partidos a nivel nacional e internacional.

Tras ratificar que le "gusta trabajar con la gente joven", pero también "respetar a la gente que ya tiene una carrera y una jerarquía", dijo que su objetivo "es más añadir que cambiar", para lograr que el Universitario sea "más competitivo a nivel internacional".

"Estoy convencido de que voy a sacar lo mejor de mi para trabajar por primera vez como primer entrenador en un club que tiene una hinchada tremenda", acotó.

Durante la presentación, el administrador de la U, Franco Velasco, dijo que con Rabanal comienza "un nuevo ciclo" de un proceso que empezó en 2021, con el objetivo de ahora "fortalecerlo, consolidarlo y encaminarlo a los logros deportivos".

