Orense S.C. apelará la sanción de Bryan Quiñonez

Ante la suspensión de seis meses para Bryan Quiñonez, Orense S.C. respondió con un comunicado

Bryan Quiñonez fue sancionado con seis meses sin actividad deportiva por una supuesta agresión a un arbitro.

El Orense Sporting Club publicó la noche del lunes 22 de diciembre un comunicado oficial en respuesta a la sanción de seis meses impuesta por la Comisión Disciplinaria de la LigaPro al defensor Bryan Quiñónez, tras los incidentes ocurridos en el partido contra Barcelona SC, disputado el 14 de diciembre por la fecha 9 del Hexagonal de campeonato de la LigaPro 2025.

RELACIONADAS EA Sports retira a Mario Pineida del videojuego FC 26 tras su fallecimiento

En el documento, el club machaleño reconoce que Quiñónez fue correctamente expulsado con tarjeta roja directa por una agresión a un rival, aceptando esta decisión conforme al reglamento. Sin embargo, expresa preocupación por la extensión de la sanción, que incluye una suspensión adicional de seis meses basada en el informe arbitral que consigna una presunta agresión física al árbitro central, Bryan Loayza.

Te puede interesar: Ecuador recibirá 10,5 millones tras la aprobación de los premios del Mundial 2026

Orense sostiene que, tras revisar el material audiovisual disponible, no existe evidencia que respalde la acusación de agresión al árbitro. Además, el club señala que, posterior a la acción de Quiñónez, el jugador de Barcelona SC, Bryan Carabalí, habría golpeado en el rostro al defensor bananero a la vista de los oficiales, sin que esta conducta haya recibido sanción disciplinaria.

Comunicado oficial 📄 pic.twitter.com/7olaS3eomh — Orense Sporting Club (@Orense_SC) December 23, 2025

Sanción a Bryan Quiñonez

Barcelona SC: un centenario sin títulos, ni nada que festejar Leer más

La institución considera la medida "desproporcionada y carente de sustento probatorio", y anuncia que presentará un recurso de apelación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil para revisar la resolución.

La sanción original, confirmada por la LigaPro el 18 de diciembre, incluye seis meses de suspensión por conducta violenta contra un adversario, agresión física al árbitro y demora en abandonar el campo, además de tres partidos adicionales por la tarjeta roja. Esto implicaría que Quiñónez, de 22 años, no podría regresar a las canchas hasta junio de 2026.

Supuesta agresión de Bryan Quiñonez a Bryan Loayza

Comunicado oficial 📄 pic.twitter.com/7olaS3eomh — Orense Sporting Club (@Orense_SC) December 23, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!