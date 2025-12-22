Ecuador recibirá 10,5 millones tras la aprobación de los premios del Mundial 2026

El Consejo de la FIFA confirmó un aumento del 50 % en los premios económicos del Mundial 2026

La selección de Ecuador se prepara para disputar el Mundial 2025.

La FIFA aprobó oficialmente los premios económicos para los países que disputarán el Mundial 2026, una noticia que ha generado enorme expectativa en el fútbol sudamericano.

Entre las selecciones beneficiadas aparece Ecuador, que recibirá una auténtica millonada, 10,5 millones de dólares, por su sola participación en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una distribución económica histórica en la Copa del Mundo

La decisión fue tomada por el Consejo de la FIFA tras el sorteo de la fase de grupos, realizado el 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C..

Ecuador está en el Grupo E del Mundial 2026. Archivo

En dicha reunión se aprobó una distribución económica histórica de 727 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de los Mundiales y que refleja el crecimiento del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes.

De ese monto total, 655 millones de dólares estarán destinados directamente a premios económicos para las selecciones nacionales. Esto representa un incremento del 50 % en comparación con la edición anterior del Mundial, disputada en Catar 2022.

Así se repartirán los premios del Mundial 2026

El campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El tercer lugar se llevará 29 millones y el cuarto 27 millones.

Los equipos que finalicen entre el quinto y octavo puesto ganarán 19 millones de dólares, mientras que los ubicados del noveno al decimosexto lugar recibirán 15 millones.

Las selecciones que terminen entre los puestos 17 y 32 cobrarán 11 millones, y aquellas que queden del 33 al 48 se asegurarán 9 millones de dólares.

El impacto económico del Mundial 2026 para Ecuador

Además, la FIFA aprobó un pago adicional de 1,5 millones de dólares para cada selección con el objetivo de cubrir los gastos de preparación y logística. Esto garantiza que cada federación participante reciba como mínimo 10,5 millones de dólares solo por disputar el Mundial 2026.

Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Cabo Verde

La selección ecuatoriana, dirigida por el técnico Sebastián Beccacece, quedó ubicada en el Grupo E, donde enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Cabo Verde.

