Emelec vs Orense EN VIVO y gratis: siga el minuto a minuto del partido de LigaPro

Emelec recibe a Orense en el estadio Cawpell con la obligación de ganar tras el golpe del Clásico del Astillero.

En medio de la necesidad y la presión por cambiar el rumbo, Emelec salta nuevamente al césped del estadio Capwell este domingo 15 de marzo desde las 15:30, cuando reciba a Orense SC en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. El encuentro tendrá además un condimento especial: el regreso a Guayaquil de Ángel Mena, ídolo azul que ahora defiende los colores del cuadro machaleño. El partido podrá seguirse minuto a minuto aquí.

El equipo eléctrico llega golpeado. La reciente caída en el Clásico del Astillero frente a Barcelona SC dejó heridas abiertas tanto en lo futbolístico como en lo anímico. A ese panorama se suma la penalización de -3 puntos con la que inició el campeonato por sanciones administrativas, una carga que obliga al Bombillo a reaccionar cuanto antes si no quiere quedarse rezagado en la tabla de la LigaPro.

Alineaciones de Emelec y Orense

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Durante la semana, el plantel se enfocó en la autocrítica. El cuerpo técnico y los jugadores revisaron los errores que han condicionado los últimos resultados, especialmente la falta de eficacia frente al arco rival cuando actúan como locales, un problema que ha impedido que el Capwell vuelva a ser la fortaleza de otras temporadas.

Una de las principales novedades podría aparecer en el ataque. Facundo Klimowicz perfila como compañero del uruguayo José Neris, una sociedad que el cuerpo técnico analiza con atención. El propio Neris ha reconocido sentirse más cómodo compartiendo el área con otro delantero, lo que podría ofrecer mayor presencia ofensiva y soluciones a la sequía de goles.

Otro tema que mantiene en evaluación al entrenador es la situación de Marcelo Pisini, quien ya recibió el alta médica tras superar una lesión. Aunque podría reaparecer desde el inicio.

Miller Bolaños asoma como alternativa para ocupar ese espacio desde el arranque, aunque su presencia también se maneja con cautela debido a una reciente molestia muscular.

EN VIVO el partido de Emelec vs Orense

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