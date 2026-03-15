Lazio vs Milan EN VIVO, siga el partido de Pervis Estupiñán en la Serie A

Pervis Estupiñán y Milan enfrentan a Lazio con la mira puesta en la cima de la Serie A

Pervis Estupiñán y Milan enfrentan a Lazio con la mira puesta en la cima de la Serie A.

El ecuatoriano Pervis Estupiñán vuelve a ser protagonista en la antesala de un partido clave para el AC Milan. Este domingo 15 de marzo, el conjunto rossonero visita a la SS Lazio en el imponente Estadio Olímpico de Roma, con la convicción de que un triunfo podría acercarlo a solo cinco puntos del liderato de la Serie A. El encuentro arrancará a las 14:45 (hora de Ecuador) y promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Para Estupiñán, la temporada ha entrado en un momento de consolidación. El lateral ecuatoriano se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema del técnico Massimiliano Allegri, aportando profundidad, velocidad y constante presencia ofensiva por la banda izquierda. Su capacidad para proyectarse al ataque y regresar con disciplina defensiva ha sido una de las armas del Milan en esta buena racha que atraviesa el equipo.

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El conjunto rossonero llega impulsado por el envión anímico que significó ganar el clásico y por los recientes tropiezos del Inter de Milán, resultados que han reactivado la pelea por la parte alta de la tabla. En ese contexto, la presencia de Estupiñán resulta fundamental, pues su despliegue físico suele marcar diferencia en partidos donde el Milan necesita abrir espacios y romper defensas cerradas.

Del otro lado estará una Lazio que no ha logrado encontrar regularidad durante la temporada. El equipo dirigido por Maurizio Sarri llega con algunas dudas, especialmente en el mediocampo, donde las lesiones han obligado a modificar la estructura habitual. Además, la portería también ha sufrido cambios recientes tras la operación del arquero titular.

Si el Milan logra imponer su ritmo y aprovechar la velocidad de sus laterales, especialmente la de Estupiñán, tendrá grandes opciones de controlar el partido. El ecuatoriano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y cada actuación sólida refuerza su papel como uno de los sudamericanos más influyentes del equipo.

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