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El presidente argentino, Javier Milei, participó este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid.FERNANDO VILLAR

Javier Milei llama “impresentable” a Pedro Sánchez en foro de Madrid

El presidente de Argentina tildó de “zurdos roñosos” a socialistas. También se refirió a Donald Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “impresentable”, en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 realizado durante el reciente fin de semana.

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El presidente argentino acusó a Sánchez y los demás presidentes socialistas de “todos los problemas de montañas regulatorias tremendas” que imposibilitan “el crecimiento en Europa”.

Milei subió al escenario del foro Madrid Economic Forum 2026 al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.

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Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en este mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como “bandido” y llamó a su mujer “corrupta”.

El presidente argentino habló de los socialistas como “zurdos roñosos” y animó al publico a no dejarse “psicopatear por los zurdos”.

Además, afirmó que “cuando uno habla de lo justo”, a ello están asociados “nuestros valores” y afirmó: “Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos”.

Tras ello, sostuvo entre aplausos que si todos cumpliéramos “con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar”.

Dentro de su discurso también se refirió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y aseguró que por su gestión “el socialismo está cayendo a pedazos” 

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