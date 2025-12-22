EA Sports retira a Mario Pineida del videojuego FC 26 tras su fallecimiento

EA Sports retiró a Mario Pineida de Ultimate Team y bloqueó la venta de sus cartas en FC 26

La empresa de videojuegos EA Sports confirmó una decisión que ha generado impacto en el mundo del fútbol y los eSports: Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, ya no aparecerá en el videojuego FC 26 tras su lamentable fallecimiento.

El anuncio fue difundido a nivel mundial y rápidamente se viralizó entre los usuarios del popular simulador de fútbol.

El comunicado oficial de EA Sports tras la muerte de Pineida

“Estamos consternados por el fallecimiento de Mario Pineida”, así inició el comunicado oficial que la compañía estadounidense envió a su comunidad global.

Mario Pineida se convirtió en referente de Barcelona SC. Extra

En el mensaje, EA Sports expresó su pesar por la pérdida del futbolista ecuatoriano y explicó las medidas que se tomarán dentro del videojuego como señal de respeto.

Mario Pineida será eliminado de todos los modos de juego

Como parte de esta decisión, EA Sports retirará por completo a Mario Pineida del juego FC 26, lo que implica que el jugador ya no estará disponible en ninguno de los modos del videojuego.

La medida también alcanza al popular modo online Ultimate Team, donde sus cartas dejarán de aparecer de manera inmediata. Además, la empresa aclaró que las cartas de Mario Pineida que ya estaban en circulación no podrán ser comercializadas.

Usuarios no podrán vender ni transferir cartas del jugador

Es decir, los usuarios que las tengan en su plantilla no podrán ponerlas a la venta ni transferirlas dentro del mercado del juego, una acción que busca evitar cualquier tipo de uso comercial tras su fallecimiento.

En su comunicado, EA Sports también expresó un mensaje de solidaridad: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a Barcelona SC y a sus seguidores en todo el mundo”, resaltando el impacto que tuvo Pineida tanto en el fútbol ecuatoriano como entre los aficionados que seguían su carrera dentro y fuera de la cancha.

Conmoción en el fútbol ecuatoriano por la muerte de Mario Pineida

Mario Pineida falleció a los 33 años el miércoles 17 de diciembre de 2025, luego de ser víctima de un ataque armado en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil. El hecho causó conmoción en el país y dejó de luto al fútbol nacional, especialmente a Barcelona SC, club en el que militaba al momento de su muerte.

