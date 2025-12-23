Dónde ver EN VIVO, horario y detalles de Arsenal vs Crystal Palace por la EFL Cup

Los Gunners, con equipo alterno, apuestan por la solidez de Piero Hincapié en un duelo clave ante Crystal Palace

Piero Hincapié se ha convertido en titular habitual en Arsenal.

Arsenal afronta un duelo clave en la Copa de la Liga de Inglaterra 2025-26. Este martes, desde las 15:00, los Gunners recibirán a Crystal Palace en el Emirates Stadium, por los cuartos de final del torneo.

El partido a eliminación directa despierta gran expectativa, especialmente en Ecuador por la presencia del defensor central Piero Hincapié, quien será titular.

Mikel Arteta apuesta por un once alterno en la Copa de la Liga

El equipo dirigido por Mikel Arteta apostará por una alineación alterna, pensando en la exigente agenda de la temporada, pero mantendrá a Hincapié como uno de los pilares defensivos.

El zaguero ecuatoriano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y será el encargado de liderar la zaga central, aportando solidez, salida limpia desde el fondo y experiencia en partidos decisivos.

La probable alineación de Arsenal para los cuartos de final

La alineación de Arsenal para este compromiso estaría conformada por: Kepa en el arco; Timber, Norgaard, Piero Hincapié y Lewis-Skelly en defensa; Nwaneri, Eze y Rice en el mediocampo; y Madueke, Martinelli y Jesús en el frente de ataque.

El camino de Arsenal hasta los cuartos de final

Arsenal llega a los cuartos de final tras un camino sólido en la competencia. En la cuarta ronda eliminó a Port Vale, mientras que en los octavos de final dejó en el camino a Brighton.

De avanzar en esta llave a partido único, los Gunners se instalarán en las semifinales, donde ya espera Chelsea, club en el que milita otro ecuatoriano destacado: el volante Moisés Caicedo.

Crystal Palace busca dar el golpe en el Emirates Stadium

Por su parte, Crystal Palace también presentará un equipo alterno, buscando sorprender en Londres. Su alineación probable sería: Benítez; Richards, Canvot, Guégi y Clyne; Wharton, Lerma y Sosa; Devenny, Pino y Uche.

Dónde ver EN VIVO el Arsenal vs Crystal Palace en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Arsenal y Crystal Palace se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión pagada y mediante la plataforma digital Disney+.

