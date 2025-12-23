Martín Anselmi, nuevo entrenador del Botafogo por dos temporadas

El técnico que ganó títulos internacionales con Independiente del Valle aterrizó al 'Fogao' con grandes expectativas

Martín Anselmi, quien fue entrenador de Independiente del Valle, equipo con el que levantó la Copa Sudamericana y la Recopa frente a Flamengo, fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Botafogo de Brasil para los próximos dos años.

"Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!", así anunció Botafogo a Anselmi, junto a un video en el que se lo ve caracterizado con varios elementos del equipo brasileño.

BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥



Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025

El DT argentino viene del Porto en donde no tuvo un paso muy destacado y suplirá la banca de los cariocas después de la salida del italiano Davide Ancelotti, quien dejó el cargo la semana pasada por diferencias con la dirigencia.

Martín Anselmi regresa a Sudamérica

Los clubes de Ecuador clasificados a la Copa Libertadores 2026 y Sudamericana 2026 Leer más

Anselmi llegará acompañado de su cuerpo técnico habitual, integrado por los asistentes Luis Piedrahita y Pablo De Muner, el preparador físico Diego Bottaioli y el entrenador de porteros Darío Herrera. Está previsto que el grupo se incorpore al club el 4 de enero de 2026 para iniciar la pretemporada, con la presentación del plantel programada para el día siguiente.

Te puede interesar: Ecuador recibirá 10,5 millones tras la aprobación de los premios del Mundial 2026

El técnico argentino regresa al fútbol sudamericano tras una breve experiencia en Europa al frente del FC Porto en 2025, donde dirigió 21 partidos antes de su salida en julio, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes. Previamente, Anselmi destacó en Independiente del Valle de Ecuador, donde conquistó la Copa Sudamericana 2022, la Recopa Sudamericana 2023 y otros títulos locales. También dirigió a Unión La Calera en Chile y a Cruz Azul en México.

¿Cómo le fue a Botafogo en su ultima temporada?

Botafogo cerró la temporada 2025 en la sexta posición del Brasileirão, lo que le otorgó un cupo en las fases previas de la Copa Libertadores 2026. El club, campeón de la Libertadores y del Brasileirão en 2024, enfrentará en la próxima campaña el Campeonato Carioca, la Copa do Brasil, el Brasileirão y la competencia continental.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!