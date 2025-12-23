¿Quién es el DT Joaquín Papa, sucesor de Javier Rabanal en Independiente del Valle?

El estratega de 39 años liderará el proyecto negriazul. Llega con el reciente título del Torneo Apertura 2025 uruguayo

Independiente del Valle oficializó a Joaquín Papa como su nuevo director técnico para la temporada 2026. El uruguayo asume el reto tras la exitosa gestión de Javier Rabanal. El estratega buscará potenciar el talento joven y mantener el liderazgo en LigaPro.

Trayectoria y filosofía del estratega charrúa

Papa, de 39 años, destaca por un estilo de juego ofensivo y una formación sólida en juveniles. Su paso por Nacional de Uruguay y el Real Valladolid le otorgó una visión moderna. El club apuesta ahora por su capacidad para integrar futbolistas de la cantera al plantel principal.

Joaquín Papa asume el cargo que dejó el español Javier Rabanal. Cortesía

El técnico llega con el reciente título del Torneo Apertura 2025 logrado con Liverpool. Su experiencia junto a Paulo Pezzolano en España fue determinante para su contratación. IDV confía en que su metodología táctica revolucione el rendimiento físico y técnico de todos los jugadores actuales.

El legado de Rabanal y los desafíos de 2026

Reemplazar a Javier Rabanal no es tarea sencilla tras el campeonato logrado en 2025. Sin embargo, la directiva negriazul prioriza la continuidad de un proyecto europeo y moderno. Papa deberá conquistar la Supercopa Ecuador, defender la corona local y avanzar en las fases finales de la Copa Libertadores.

Los trabajos de pretemporada en Independiente del Valle iniciarán la segunda semana de enero después con chequeos médicos. La afición espera que el equipo mantenga la intensidad y el juego asociativo que caracteriza siempre a los rayados.

