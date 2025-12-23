Octavio Rivero: "La situación en Barcelona SC es insostenible"

El delantero amarillo habló sobre la inestabilidad administrativa y emocional en la que se encuentran los canarios

Octavio Rivero, delantero uruguayo de Barcelona Sporting Club, habló con varios medios en el aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo antes de salir del país por las fiestas, en donde dejó declaraciones parecidas a las de Ignacio de Arruabarrena y Aníbal Chalá.

"Es difícil recomponer la relación porque es algo que a mi entender, fue grave, que molesto mucho tanto a mi como a mis compañeros. Es algo desagradable para todos " declaró, refiriéndose a la relación que existe entre la dirigencia presidida por Antonio Álvarez y los jugadores de la plantilla 'torera'.

Te puede interesar: Ecuador recibirá 10,5 millones tras la aprobación de los premios del Mundial 2026

Sobre su continuidad en Barcelona S.C. dijo: "Yo lo dije en su momento, sigo pensando lo mismo. Todo lo que se ha vivido, esta situación es insostenible, tanto yo como mis compañeros la hemos pasado mal este ultimo tiempo. Esperemos que esto cambie, así es muy difícil seguir"

“Esta situación es insostenible. Tanto mis compañeros como yo la hemos pasado muy mal en estos último tiempos. Así es muy difícil seguir”



“Es difícil recomponer la relación con la directiva, a mi entender fue algo grave que nos molestó a todos los jugadores. Es incómodo estar en… pic.twitter.com/G4TSSGuXIE — Mario Mendoza (@mariomendozam3) December 23, 2025

El año de Octavio Rivero en Barcelona S.C.

Guillermo Duró hasta el 2026: El DT se quedará un año más en Emelec Leer más

Octavio Rivero cerró su año en Bsc con 14 goles en 38 partidos, repartidos entre: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Dentro de su análisis del año, mencionó: "Creo que no terminamos el año como hubiéramos querido, pero bueno, así es el fútbol, nos vamos tristes".

"Fue un año bastante complicado, creo que se termina de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y en mi caso de mi amigo Mario (Pineida). Fue algo muy triste que nos pegó a todos".

Al consultarle sobre la comunicación interna de Barcelona S.C. entre jugadores y dirigencia, dio a notar un panorama en el que el silencio es el mayor protagonista. "No ha existido ningún dialogo, es difícil tener un dialogo, es una situación incomoda"

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!