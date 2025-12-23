Expreso
Octavio Rivero hizo el segundo gol de Barcelona.
Octavio Rivero es la figura en la delantera de Barcelona S.C.Miguel Canales

Octavio Rivero: "La situación en Barcelona SC es insostenible"

El delantero amarillo habló sobre la inestabilidad administrativa y emocional en la que se encuentran los canarios

  • Paul Ayala

Octavio Rivero, delantero uruguayo de Barcelona Sporting Club, habló con varios medios en el aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo antes de salir del país por las fiestas, en donde dejó declaraciones parecidas a las de Ignacio de Arruabarrena y Aníbal Chalá.

"Es difícil recomponer la relación porque es algo que a mi entender, fue grave, que molesto mucho tanto a mi como a mis compañeros. Es algo desagradable para todos " declaró, refiriéndose a la relación que existe entre la dirigencia presidida por Antonio Álvarez y los jugadores de la plantilla 'torera'.

Sobre su continuidad en Barcelona S.C. dijo: "Yo lo dije en su momento, sigo pensando lo mismo. Todo lo que se ha vivido, esta situación es insostenible, tanto yo como mis compañeros la hemos pasado mal este ultimo tiempo. Esperemos que esto cambie, así es muy difícil seguir"

El año de Octavio Rivero en Barcelona S.C.

Octavio Rivero cerró su año en Bsc con 14 goles en 38 partidos, repartidos entre: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Dentro de su análisis del año, mencionó: "Creo que no terminamos el año como hubiéramos querido, pero bueno, así es el fútbol, nos vamos tristes".

"Fue un año bastante complicado, creo que se termina de la peor manera con la noticia que recibimos de nuestro compañero y en mi caso de mi amigo Mario (Pineida). Fue algo muy triste que nos pegó a todos".

Al consultarle sobre la comunicación interna de Barcelona S.C. entre jugadores y dirigencia, dio a notar un panorama en el que el silencio es el mayor protagonista. "No ha existido ningún dialogo, es difícil tener un dialogo, es una situación incomoda"

