Guillermo Duró hasta el 2026: El DT se quedará un año más en Emelec

El técnico argentino seguirá al mando de los azules, quienes tienen un panorama complicado para el 2026

Guillermo Duró, quien asumió el cargo de dirigir a Emelec en Julio del 2025, después de la salida de Jorge Célico, renovó por un año más de contrato con los Azules, quedándose así hasta diciembre del 2026, según publicó en sus redes sociales el periodista argentino especializado en fichajes César Luis Merlo.

Duró dirigió su primer partido con Emelec en Manta contra el Manta F.C. Dicho partido acabó 2-4 a favor de los eléctricos, siendo la primera vez en el año que marcaron más de dos goles en un partido. Luego, Emelec acumuló una racha de siete partidos sin perder, entre Copa Ecuador y LigaPro. La temporada de Duró en Emelec acabó con 24 partidos jugados, diez ganados, seis empatados y ocho perdidos.

En el tramo final de temporada, Emelec decayó en su rendimiento por los problemas dirigenciales y de lesiones que azotaban a la institución, pero el objetivo por el que se trajo a Duró (salvar a Emelec del cuadrangular del descenso) se cumplió, llegando a ilusionar a la hinchada del bombillo con entrar al primer hexagonal o con clasificar a Copa Sudamericana.

Emelec aún se mantiene en problemas

El Club Sport Emelec cierra el año 2025 con una compleja situación financiera, marcada por nueve prohibiciones activas impuestas por la FIFA para inscribir nuevos jugadores, derivadas de obligaciones económicas no cumplidas con exintegrantes del plantel y cuerpos técnicos.

Aunque la dirigencia actual, encabezada por el presidente Jorge Guzmán, logró saldar en junio de 2025 varias obligaciones heredadas que permitieron refuerzos para la segunda etapa de la LigaPro, nuevas demandas han reactivado y aumentado las sanciones a lo largo del año.

Entre los casos recientes destacan reclamos presentados por el ex defensor argentino Leandro Vega y el ex técnico español Ismael Rescalvo, lo que ha sumado prohibiciones adicionales en septiembre y diciembre, respectivamente. Estas medidas impiden al club registrar fichajes de manera inmediata, aunque pueden levantarse mediante el pago total de las deudas o acuerdos verificados con los acreedores.

