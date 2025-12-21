Iván Sciacca, el arquitecto del sueño olímpico de David Farinango rumbo a LA 2028

Iván Sciacca es mucho más que el entrenador de David Farinango: es el motor silencioso que transformó la natación en El Oro

El argentino Iván Javier Sciacca no solo entrena al mejor nadador de aguas abiertas del continente, David Farinango, sino que también ha sido una figura clave en la transformación de la natación en todo el país.

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Sciacca y Farinango vienen de ganar dos medallas (oro y plata) en los Juegos Bolivarianos ‘Lima 2025’ y trabajan codo a codo para alcanzar una tercera participación olímpica que consolide al nadador ecuatoriano como leyenda regional.

David Farinango deportista que estuvo en los JJOO 2024. Cortesía

Un trabajo en silencio que ha dado sus frutos

Sciacca, fundador de la Academia de Natación del Orense SC, ha sido un motor en la profesionalización del deporte acuático en El Oro.

Su visión y liderazgo fueron determinantes para la creación de la primera piscina olímpica en la provincia orense, un hito que ha permitido a cientos de jóvenes entrenar en condiciones de alto rendimiento sin salir de su tierra natal.

Junto a su esposa, la exnadadora peruana Paola Chappell, Sciacca ha llevado la natación ecuatoriana a nuevos horizontes. Ambos son los impulsores de torneos de aguas abiertas de talla internacional como el Desafío Andes Pacífico, que conecta la majestuosidad de la cordillera con la fuerza del océano, y Next Swim, una plataforma que recorre decenas de ciudades descubriendo y formando a los nuevos talentos del país.

Iván Javier Sciacca y David Farinango trabajan para los próximos JJ00 2028. Cortesía

En Ecuador hay mucho talento

“Ecuador tiene mucho talento, todo es cuestión de ir viendo sus altas y bajas, y sacar el mejor provecho, eso es lo que hacemos en toda la provincia de El Oro”, dice Sciacca.

A lo largo de su carrera, Sciacca ha formado a generaciones de nadadores desde las categorías infantiles hasta el alto rendimiento, entre países de Sudamérica por más de 40 años como profesor de natación.

Desde sus inicios en su natal Arroyo Seco en el club del mismo nombre, pasando por el Club Internacional Arequipa de Perú y llegando a ser uno de los entrenadores de la Selección de Ecuador. Fue seleccionador de Imbabura, El Oro, Guayas y Pichincha. Un paso con huellas triunfales.

Sciacca día a día entrena con David Farinango en la actualidad. Así como lo entrenaba cuando David tenía 9 años de edad, con la motivación y determinación de llegar a lo más alto. Top ten en Aguas Abiertas es el machaleño y a sus 25 años necesita a Sciacca para llegar a los JJ OO ‘Los Ángeles 2028’. Trabajan y crecen en silencio.

