Mario Pineida y el homenaje que le darán en el partido Independiente vs Barcelona

“Vamos por Mario, vamos por él, a darlo todo”. La frase no salió de un micrófono ni de una rueda de prensa. Salió bajito, con la voz rota, la noche más dura. La dijo uno de los titulares de Barcelona SC a un hincha, en el cementerio Parque de la Paz, en Daule, cuando el fútbol dejó de ser fútbol y se volvió silencio. Ahí, frente al féretro de Mario Pineida, el camerino amarillo prometió lo único que podía prometer: jugar por él.

Los hinchas también estuvieron. Preguntaron, como se pregunta cuando el alma necesita respuestas. “¿Se van a presentar?”. Felipe Caicedo, sin rodeos, respondió que sí. Que estarían. Que no podían fallar. No ese día. No por Mario.

Barcelona vive la semana más extraña de sus 100 años. Jamás, ni en crisis deportivas ni económicas, el Ídolo dejó de entrenar cuatro días seguidos teniendo un partido clave. Pero esta no es una semana normal. Es una semana marcada por la muerte, por la deuda y por un plantel que juega con el corazón apretado.

El 21 de diciembre, a las 16:30, por la señal de Zapping Sport y El Canal del fútbol, Barcelona enfrenta a Independiente del Valle. El cálculo es simple y cruel: solo sirve ganar a los amarillos. Con 67 puntos, el Ídolo depende de sí mismo para quedarse con el cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores. Si falla, deberá rezar para que Católica le gane a Liga de Quito, que suma 66, en un partido que se juega a la misma hora.

Barcelona sin entrenar se juega la gloria y los millones

No es solo fútbol. Son al menos cuatro millones de dólares en juego: tres millones de Conmebol y cerca de uno más entre taquillas y premios. Dinero vital para un club asfixiado, pero que hoy parece lejano frente al vacío que dejó Pineida.

Tras 90 minutos se sabrá si un equipo sin cuatro días de entrenamientos puede sostenerse solo con carácter, orgullo y memoria. Si alcanza con ganas. Si alcanza con rabia. Si alcanza con Mario.

Ante Independente es todo o nada

El miércoles explotó todo. Los jugadores emitieron un manifiesto: cuatro meses de sueldos impagos. La amenaza fue real: no presentarse ante Independiente del Valle. Ese día no hubo entrenamiento. Se creyó que sería una medida de presión pasajera. No lo fue.

Jueves, viernes y sábado tampoco hubo prácticas. El plantel solo dialogó con el gerente deportivo, Matías Oyola, y se comprometió a jugar. Con la dirigencia no hubo cruce de palabras. Hubo comunicados. Fríos. Tensos. Con acusaciones de indisciplina. Con una frase que quedó flotando como puñal: “A los que se queden en 2026 se les pagará; el resto que cobre en la FEF”.

Así llega Barcelona. Roto por dentro, golpeado por fuera, pero parado.

Antes del partido, LigaPro dispuso un minuto de silencio. Independiente del Valle y Barcelona saldrán juntos al campo. Los amarillos llevarán un distintivo negro. Ambos clubes tendrán homenajes separados. Porque Pineida fue de los dos. Pero hoy es del fútbol ecuatoriano.

