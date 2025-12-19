Mario Pineida y la despedida de parte de jugadores de Barcelona y Emelec

El fútbol ecuatoriano se unió en silencio para despedir a Mario Pineida, en una ceremonia marcada por la oración y abrazos

La escena parecía una más de tantas que se repitieron antes de los entrenamientos de Barcelona SC: jugadores reunidos, cabezas agachadas, brazos entrelazados y una oración compartida. Pero esta vez no había balón, ni risas, ni consignas tácticas.

El escenario era el que nadie quiere habitar. Una sala del Cementario Parque de La Paz de Daule, la tarde del 18 de diciembre, futbolistas de Barcelona SC, Emelec, Naranja Mecánica y exjugadores se dieron cita para despedir a Mario Pineida, el canario que le dijo adiós a la vida el 17 de diciembre.

Mario Pineida inmortal y su verdad eterna: Para una madre nunca hay un hijo malo.

Al final todos son amigos

Vestidos de negro algunos, de blanco otros, todos se fundieron en abrazos frente al féretro. El silencio era pesado, apenas interrumpido por murmullos de consuelo y lágrimas que caían sin permiso. La oración fue la misma de siempre, esa que Pineida conocía de memoria antes de cada práctica, solo que esta vez era para él.

En medio del dolor, su figura seguía convocando a quienes marcaron su camino. Allí estuvieron presentes dos de sus últimos entrenadores: Segundo Castillo, amigo entrañable y compañero de gloria con quien fue campeón con Barcelona, e Ismael Rescalvo, testigos de su entrega dentro y fuera de la cancha. El ambiente era de gratitud, de recuerdo al compañero que siempre ponía buena cara, que levantaba el ánimo del grupo incluso en los días difíciles.

Mario Pineida (c), durante una de las últimas prácticas en Barcelona SC.

Minutos de silencio para Mario Pineida

La despedida estuvo cargada de afecto genuino. Su familia, sus amigos y sus compañeros del fútbol lo rodearon una vez más. Un cuadro con su fotografía, colocado cerca del féretro, parecía observarlo todo: los abrazos, las promesas de memoria eterna, el dolor compartido.

El último adiós el 19 de diciembre, a las 15:00 con una misa. Luego, el silencio. LigaPro y la FEF confirmaron que en los ocho partidos de la última fecha se realizará un minuto de silencio, porque hay nombres que no se olvidan y camisetas que nunca se apagan.

