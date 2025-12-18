Mario Pineida: Lugar, fecha y hora de la velación del jugador de Barcelona SC

Esto es lo que se sabe de la despedida del ex futbolista del Ídolo

Mario Pineida y el trofeo que ganó en el 2020 ante Liga de Quito.

El asesinato de Mario Pineida la tarde del miércoles 17 de diciembre fue un suceso que asombró a propios y extraños del fútbol ecuatoriano. Mientras la noticia sigue dando de que hablar, los preparativos para su despedida empiezan a confirmarse entre familiares, amigos y allegados a quien fue lateral izquierdo de los Toreros durante la presente temporada.

El velorio de Mario Pineida es llevado a cabo en el Parque de la Paz de La Aurora este jueves 18 de diciembre en la sala de velación 5, desde las 15:00, y permanecerá ahí hasta el viernes 19 de diciembre.

La misa de despedida al ex jugador se dará el día viernes 19 de diciembre, también a las 15:00, para luego el mismo día, decirle el ultimo adiós a Mario Pineida en la sesión de inhumación, decretada para las 16:00.

¿Por qué Mario Pineida no es velado en el estadio Monumental?

Según se pudo conocer extraoficialmente, la familia del ex deportista no desea velarlo en el Estadio Monumental de Barcelona S.C. por temas de privacidad, tranquilidad, y la situación que están pasando en estos momentos.

Una vez que las autoridades entregaron el cuerpo de Mario Pineida, este fue llevado a las sala de velación 5 del Parque de la Paz de La Aurora, en La Aurora, Guayaquil.

Mientras tanto, Barcelona S.C. podría anunciar próximamente sobre homenajes y detalles hacia quien fue parte de la institución amarilla por alrededor de ocho temporadas, ya que por ahora, se prefiere mantener el respeto hacia el debido proceso de velación.

