Dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. U. Católica: la final de la Copa Ecuador 2025

El campeón de la Copa Ecuador 2025 se define entre Liga de Quito y Universidad. Te contamos todos los detalles

El título de la Copa Ecuador se define este jueves 17 de diciembre, a partir de las 19:00 (de Ecuador), en el estadio Atahualpa, entre Universidad Católica, que apunta al primer título en su historia, y Liga de Quito, que busca cerrar la temporada con una estrella.

Los equipos llegan en momentos diferentes: los santos con la ilusión de hacer historia, y los albos, con la oportunidad de cortar una mala racha que los complicó en LigaPro.

Del lado de Universidad Católica hay el impulso de poder entrar en la historia del club con el primer campeonato, lo que ha motivado a los jugadores santos en los entrenamientos previos a la gran final.

Así lo resaltó el técnico Diego Martínez, quien detalló que “tratamos de apoyarnos en lo que hemos trabajado durante todo el año, en nuestra preparación, pero sin olvidar esta parte de motivación que los jugadores necesitan y buscan, y que estamos fortaleciendo en estos últimos días”.

El entrenador, que afronta su primera final con un club, afirmó que “es un contexto que me genera mucha ilusión, poder dar este paso por primera vez con Universidad Católica. Trato de llevarlo con tranquilidad, viviendo el día a día, sin enfocarme en cosas que aún no suceden, sino trabajando y concentrándome en el partido”.

En Liga de Quito, en cambio, están enfocados en dejar el desgaste de la temporada a un lado para conseguir el título que les sirva de impulso para cerrar la LigaPro 20265, también ante el Trencito, con el segundo lugar del hexagonal final que da clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Entradas y localidades para la final de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV este jueves 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa.



🎟️ Entradas disponibles en https://t.co/HMHYKB8vnB #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/pt6FwYb9Lu — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 16, 2025

“Los jugadores necesitan buscar energías primer para la final de la Copa Ecuador y en la última fecha conseguir los tres puntos ante Universidad Católica. Estamos mentalizados en cerrar el año con una alegría para nuestra gente”, señaló el DT Tiago Nunes.

Esto fue reafirmado por el ofensivo Lisandro Alzugaray, quien comentó que “no nos enfocamos en el desgaste, obviamente llegamos un poco cansados, pero no hay excusas. En Liga hay que pelear por todo. Es una final, tenemos que dejar todo, tenemos que levantar esta Copa Ecuador”.

La gran final de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Universidad Católica será transmitida en señal abierta por Teleamazonas, en cable por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

Datos claves del partido

Fecha: Jueves 18 de diciembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Atahualpa

Transmite: Teleamazonas, DSports y DGO

Sigue en vivo Liga de Quito vs. Universidad Católica

