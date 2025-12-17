Pódcast El Jueguito | ¿IDV es un gran campeón del fútbol ecuatoriano?

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO evaluaron el nivel presentado por Independiente para ser campeón.

Independiente del Valle logró su segundo título de la LigaPro con tres fechas de anticipación.

Durante el capítulo 17 del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, El Jueguito, los panelistas evaluaron al campeón 2025 de la LigaPro, Independiente del Valle, que conquistó su segunda corona nacional, dos fechas antes de la finalización del torneo.

En este programa, dirigido por Stefano Dueñas, Daniel Navas y José Carlos Crespo, revisaron el camino de los Rayados hacia el título, las decisiones que marcaron la diferencia y por qué su forma de competir incomodó a los históricos del fútbol ecuatoriano.

“Es un gran campeón, porque ha tenido la capacidad de visualizar este sistema de campeonato y saberlo jugar desde el principio, mientras que otros equipos se dormían en los laureles”, arrancó el debate Navas.

A falta de una fecha, el conjunto del Valle tiene una diferencia de 12 puntos sobre el segundo de la LigaPro, Barcelona, y 13 sobre Liga de Quito, tercero, y los clubes que más cerca estuvieron del campeón.

Por su parte, Dueñas analizó que “Independiente del Valle es un justo campeón porque hizo bien los deberes a lo largo del año, pero deportivamente contra Liga de Quito no pudo ganar”.

Crespo refutó lo dicho por Dueñas. “Pregúntales a los jugadores, a los dirigentes o al técnico (Javier Rabanal) que, si prefieren ganarle a Liga o ser campeón, eso no importa y creo que eres un abanderado de los campeonatos morales”.

