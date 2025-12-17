Richard Carapaz: calendario de competencias para la temporada 2026

Esto es lo que se sabe de la 'Locomotora del Carchi' para 2026

Carapaz termina su relación con EF Education-EasyPost despues de llegar al equipo estadounidense en el 2022.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico de Tokio 2021 y ganador del Giro de Italia 2019, finalizó la temporada 2025 con un tercer puesto en la clasificación general del Giro de Italia, además de una victoria de etapa en la undécima jornada.

RELACIONADAS Antonio Álvarez destapa crisis interna en Barcelona SC y anuncia depuración

Estas actuaciones consolidan su posición como uno de los escaladores más destacados del pelotón WorldTour. Durante el año, Carapaz enfrentó contratiempos físicos que lo obligaron a renunciar al Tour de Francia por una infección y posteriormente a la Vuelta a España, priorizando su recuperación para enfocarse en las clásicas de otoño y el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda, donde lideró la selección ecuatoriana.

Te puede interesar: Jugadores de Barcelona se rebelan: no entrenarán y podrían no jugar ante IDV

Respecto a su futuro, el pedalista carchense continúa vinculado al equipo EF Education-EasyPost, escuadra con la que mantiene contrato vigente hasta final de este año 2025.

Richard Carapaz, ¿se queda o se va?

Richard Carapaz liderará al EF Education-EasyPost en la clásica Il Lombardia 2025. @EFprocycling

El Trofeo de la Copa del Mundo 2026 pasará por Ecuador Leer más

A finales de 2025, el futuro de Richard Carapaz en el EF Education-EasyPost generó intensos rumores de salida, principalmente hacia un posible regreso al Movistar Team, equipo donde conquistó el Giro de Italia en 2019, o incluso a INEOS Grenadiers.

Estas especulaciones surgieron por la demora en anunciar su renovación, ya que su contrato original de tres años (firmado en 2022 para 2023-2025) expiraba al cierre de la temporada, y el ecuatoriano apareció temporalmente en listas de corredores sin equipo confirmado para 2026.

La única participación confirmada hasta el momento en su calendario 2026 es el Critérium du Dauphiné, carrera tradicional de preparación para el Tour de Francia.

Carapaz, de 32 años, acumula un palmarés que incluye podios en las tres Grandes Vueltas y etapas ganadas en todas ellas. Los detalles completos de su programa competitivo para 2026 se esperan que se anuncien en las próximas semanas, una vez finalizadas las concentraciones de pretemporada.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!