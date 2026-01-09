¿Qué hacer hoy en Guayaquil? Agenda cultural del 9 al 11 de enero de 2026

Museos, conciertos, teatro y ferias culturales forman parte de la agenda que Guayaquil ofrece este fin de semana

La calle Panamá ha registrado alta afluencia durante los fines de semana.

Guayaquil inicia el segundo fin de semana de enero de 2026 con una amplia agenda cultural y artística dirigida a públicos de todas las edades. Museos municipales, espacios emblemáticos del centro y zonas turísticas como Puerto Santa Ana, Malecón 2000 y Panamá serán escenario de conciertos, recorridos históricos, teatro y ferias culturales.

Visitas guiadas en museos municipales de Guayaquil

Uno de los espacios que mantiene actividades permanentes es el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, ubicado en Puerto Santa Ana, edificio Astillero. De martes a sábado, los ciudadanos pueden participar en visitas guiadas que recorren la historia de la música popular guayaquileña y la evolución del sonido grabado.

El horario de atención es de 10:00 a 17:00.

Por su parte, el Museo Municipal de Guayaquil también ofrece recorridos especiales. Actualmente se encuentra habilitada una visita reservada por la historia del arte ecuatoriano, a través de las obras que han formado parte del Salón de Julio.

Los horarios disponibles son martes a sábado de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00. Los interesados deben escribir al correo kslozanom@guayaquil.gov.ec

Teatro, cine y música con Cultura en Movimiento

La Dirección de Patrimonio Cultural anunció que durante enero se desarrollan los programas Cultura en Movimiento y Ritmo y Escena, que incluyen coros, encuentros cinematográficos, teatro itinerante y espectáculos sinfónicos.

Dentro de esta programación destaca el retablo ambulante, una obra teatral que se presentará en el auditorio del Museo Municipal los sábados 17, 24 y 31 de enero, a las 16:00.

Para asistir, los ciudadanos deben realizar una reserva previa escribiendo a alopezr@guayaquil.gov.ec

Panamá se activa con una nueva edición de Panamá Nocturna

Este viernes y sábado, la tradicional calle Panamá vuelve a llenarse de vida con una nueva edición de Panamá Nocturna.

Desde las 18:00 hasta las 22:00, el espacio público se transforma con música, ambiente festivo y propuestas culturales, ideales para compartir en familia o con amigos.

Conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad

La música también se tomará otros sectores de Guayaquil. Este viernes, la artista Ámar Pacheco ofrecerá un show musical programado para las 20:30.

Ese mismo día, la Banda Municipal de Guayaquil se presentará en el Malecón 2000, específicamente en la Galería B (Malecón y Colón), a partir de las 15:00.

Para el sábado 10 de enero de 2026, la Dirección General Filarmónica y de Educación Artística Municipal, en coordinación con la Arquidiócesis de Guayaquil, desarrollará el evento Unión y Esperanza.

La actividad se realizará en los exteriores de la Catedral, en la calle Chimborazo, entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, de 10:00 a 17:00.

El Municipio informó que habrá feria de emprendimientos, presentaciones de alumnos de disciplinas artísticas, el grupo musical de los Padrecitos de la Arquidiócesis de Guayaquil y la participación del artista Carlitos Xavier, entre otros invitados.

