Detienen a tres ciudadanos chinos con $165.000 en efectivo en el Multicomercio

Los sospechosos habrían aprovechado el ingreso autorizado al edificio tras el incendio para retirar el efectivo

Un mes después del siniestro que afectó al edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, tres ciudadanos chinos fueron aprehendidos bajo sospecha de lavado de activos. La detención se produjo luego de que los uniformados detectaran que los extranjeros portaban más de 165.000 dólares en efectivo dentro de varias maletas.

Según la denuncia presentada este 12 de marzo de 2026, los implicados habrían ingresado al inmueble bajo el argumento de retirar pertenencias personales de los departamentos 5, 6 y 7, ubicados en el quinto piso, de los cuales afirmaron ser propietarios. Sin embargo, al abandonar el sitio con el equipaje, fueron interceptados para una inspección de rutina.

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El hallazgo del efectivo

Al revisar las maletas, los agentes encontraron los fajos de billetes ocultos de diversas formas. De acuerdo con el reporte oficial al que tuvo acceso Ecuavisa.com, una de las maletas contenía 89.980 dólares envueltos en una prenda de vestir y una funda de almohada; en una segunda maleta se hallaron 73.040 dólares, mientras que en la última se contabilizaron 2.100 dólares, sumando un total de 165.120 dólares.

Situación jurídica de los implicados

Los sospechosos, de 44, 51 y 54 años, mantienen vínculos familiares. Tras el hallazgo, las autoridades notificaron el caso a la Embajada de China y trasladaron a los ciudadanos a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía para la audiencia correspondiente.

Durante la diligencia, que requirió la asistencia de un traductor, un juez dispuso medidas sustitutivas, ordenando presentaciones periódicas mientras se desarrolla la instrucción fiscal. El proceso judicial continuará con una nueva audiencia programada para el próximo mes de abril.

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