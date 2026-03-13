Rescatan a Diamante: el gato que sobrevivió un mes bajo escombros en el Multicomercio

Tras más de un mes dentro del edificio, el felino de 9 años fue rescatado sano pero bajo observación veterinaria

Diamante fue hallado con vida después de permanecer atrapado entre los escombros del Multicomercio durante un mes.

Lo que comenzó como una jornada para recuperar pertenencias tras el devastador incendio del edificio Multicomercio terminó convirtiéndose en un milagro para una familia guayaquileña. Diamante, un gato de 9 años, fue hallado con vida en el piso 11, un mes después de que las llamas arrasaran el inmueble en el centro de la ciudad.

El hallazgo ocurrió el pasado 12 de marzo durante la primera jornada autorizada de ingreso al Multicomercio para que los propietarios recuperaran documentos, dinero y objetos de valor. Una cuadrilla de extrabajadores del edificio, quienes ayudaban a subir y bajar pertenencias, acompañó a la dueña de Diamante, Wendy Mosquera, hasta su departamento en el piso 11.

Mientras revisaban el departamento, el gato permanecía escondido, asustado pero vivo. “Yo dije: ‘no huele mal, el gato está vivo’, porque si hubiera estado muerto ni aguantábamos el olor”, añadió.

Mosquera asegura que no pudo contener la emoción al reencontrarse con su mascota. “Tenía turno de ingreso de 8:00 a 10:00 y no podía ni dormir pensando si lo iba a encontrar. ‘Dios mío, prepárame para lo que voy a encontrar’, me repetí toda la noche anterior”, contó.

Diamante fue encontrado debajo de los muebles, con una leve pérdida de peso y algunas lesiones gastrointestinales, además de presentar una ligera neumonía.

Su veterinario, Fernando Armijos, aseguró que el acceso al agua y su carácter fuerte ayudaron a su supervivencia. “Diamante es un gatito especial. Pudo haber cazado algún roedor u otro animalito, eso lo mantuvo con vida”, explicó.

Datos clave sobre Diamante y el rescate

Diamante tiene 9 años y permaneció atrapado en el piso 11 del Multicomercio durante más de un mes.

Presenta leve pérdida de peso, neumonía y lesiones gastrointestinales; permanecerá bajo observación veterinaria.

Fue hallado el 12 de marzo de 2026, durante la primera jornada de ingreso de propietarios al edificio.

Su supervivencia se atribuye a su carácter fuerte y al acceso al agua, que pudo haber tenido en el departamento.

Primer ingreso de propietarios tras el incendio

El 11 de febrero, un incendio devastó el Multicomercio en la Bahía de Guayaquil, dejando a decenas de familias y empresas sin patrimonio. Más de un mes después, este jueves 12 de marzo, las autoridades permitieron un ingreso controlado para retirar pertenencias, supervisado por la Policía Nacional y personal de Segura EP.

Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, explicó que el proceso se organiza por turnos y grupos, y que hasta ahora unos 30 propietarios se han registrado para participar.

“Se van haciendo grupos por departamento o por oficina. Luego de bajar los bienes se hace una revisión con la Policía y después continúa el proceso”, detalló.

El ingreso está permitido únicamente en las torres que permanecen en pie. Las zonas colapsadas continúan restringidas por seguridad, y la siguiente fase contempla la demolición del edificio y retiro de otros bienes con maquinaria especializada.

Ciudadanos ingresaron de forma controlada al Multicomercio de la Bahía de Guayaquil para recuperar pertenencias, bajo supervisión policial y de gestión de riesgos. Cortesía

Los efectos de la tragedia y la recuperación de pertenencias

Como publicó EXPRESO ayer (12 de marzo), el regreso al edificio no fue igual para todos. Para muchos, la escena fue devastadora. Israel Medina, propietario de un departamento en el piso 7, describió la destrucción. “Entré y estaba todo destruido. Ya no queda nada de mi casa, todo está quemado o caído. Perdí absolutamente todo”.

Otros afectados compartieron experiencias similares: pertenencias calcinadas, estructuras destruidas y recuerdos perdidos. Sin embargo, algunos lograron recuperar documentos, dinero o elementos clave para retomar su vida cotidiana y laboral. Johanna Llenera, empleada de una compañía de insumos médicos, señaló la importancia de recuperar documentos y objetos personales: “Es un alivio ante esta tragedia”.

Familias rescatan lo poco que quedó tras el incendio en el Multicomercio. Cortesía

El ingreso al Multicomercio se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con apoyo del COE Cantonal, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y agentes de control municipal. El proceso continuará hasta este 13 de marzo o conforme se autoricen nuevos ingresos.

