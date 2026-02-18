Incendio Multicomercio de Guayaquil: afectados reclaman apoyo y plan de reubicación

Operativo de emergencia en el centro de Guayaquil, donde comerciantes y residentes de Multicomercio reclaman respuestas ante la incertidumbre generada por la situación.

A una semana del voraz incendio que consumió gran parte de la estructura del edificio Multicomercio, en la Bahía de Guayaquil, la desesperación se apodera de las familias que residían y trabajaban en la zona. Este miércoles 18 de febrero, un grupo de afectados se congregó en las inmediaciones del edificio, ubicado en la intersección de Olmedo (Eloy Alfaro) y Cuenca, exigiendo respuestas concretas ante la pérdida de sus hogares y medios de subsistencia.

Vivir en el abandono: El caso de Katery Moreira

Entre los rostros de la tragedia destaca el de Katery Moreira, quien arrendaba un departamento frente al foco del siniestro desde hace casi un año. Para Moreira, madre de familia y pilar económico de su hogar, la situación ha escalado de una crisis material a un desgaste psicológico profundo que afecta directamente a sus cinco hijos.

“Estamos pidiendo soluciones concretas y resultados reales. Todos los días nos dicen que vayamos a un lugar, luego a otro, y nadie nos da una respuesta clara”, manifestó con evidente malestar, al cuestionar la falta de canales oficiales definidos y efectivos.

La economía de los afectados se mantiene a flote únicamente por la solidaridad civil. Katery relata que, ante la ausencia de asistencia estatal y local sostenida, la red de apoyo entre amigos y vecinos ha sido su único salvavidas: "No tenemos más ayuda del gobierno ni del municipio. Nos hemos solventado los gastos entre nosotros mismos."

Las torres del centro comercial Multicomercio quedaron seriamente afectadas por el incendio que se extendió durante cinco días. CARLOS KLINGER

Promesas de bonos y acceso restringido

La indignación de los damnificados radica en las promesas incumplidas por parte de las autoridades. Según los testimonios, se les solicitó documentación para la entrega de un bono de contingencia que debía hacerse efectivo este miércoles, pero la ayuda no llegó. "Nos hicieron llenar un poco de documentos... pero hasta el día de hoy nadie se pronuncia con eso" , señaló Moreira, quien además se siente "frustrada" y "abandonada" tras el retiro de las carpas de asistencia municipal.

A esto se suma la imposibilidad de recuperar sus pertenencias básicas. En una semana, solo se les ha permitido el ingreso en tres ocasiones para extraer ropa, gracias a la voluntad humana de algunos miembros del cuerpo de bomberos y la policía.

Actualmente, Moreira y su familia dependen de la hospitalidad de una tía lejana, una solución temporal que está por expirar: "Me toca a mí salir en estos días y bueno, lamentablemente no sé dónde ir". La situación de Katery es el reflejo de decenas de ciudadanos que, tras el fuego, hoy enfrentan un futuro incierto.

“Yo vivo con el día a día”: 18 años de trabajo reducidos a cenizas

Otra historia de impacto es la de una comerciante que perdió su restaurante típico tras 18 años de labor. El fuego y el agua destruyeron su único medio de vida.

“Yo tengo hace 18 años mi negocio. Mi negocio es un restaurante típico... Ya llevo mucho tiempo aquí, tengo dos hijitas”, relató conmovida. Su situación es crítica al depender de la venta diaria: “Realmente estoy desesperada porque yo vivo con el día a día y no tengo las soluciones”. Sus equipos quedaron inservibles: “Mi todas mis cosas se han dañado. Las cosas se han dañado con el fuego o con el agua”.

Inestabilidad emocional y laboral

El impacto trasciende lo material. “Realmente estoy muy estresada, muy preocupada”, confesó la propietaria, cuya angustia aumenta al ver afectada la fuente laboral de su familia: “Sí,porque yo le daba trabajo a mi hija, mi hija tiene una carga”.

Sin un plan de reubicación claro ni respuestas sobre posibles indemnizaciones, la comerciante acude diariamente a la zona con la esperanza de que surja una solución que le permita reconstruir su proyecto de vida. La incertidumbre sobre el futuro de los pequeños empresarios sigue siendo la mayor interrogante en este sector devastado.

Triple pérdida: El testimonio de Kenia Salguero

Para Kenia Salguero, el incendio representó un golpe devastador en tres frentes: perdió su vivienda, su negocio, además de su vehículo que quedó atrapado e incinerado en el edificio. “Es una triple pérdida para mí porque, por la evacuación de la zona, tuvimos que salir de la casa, cerrar el negocio y, además, la pérdida del carro”, relató con preocupación sobre su situación en un sector donde ha residido por más de una década.

Al igual que otros damnificados, Kenia enfatiza que no buscan caridad, sino justicia y la posibilidad de reactivarse económicamente. Al ser consultada sobre la asistencia oficial, su respuesta es tajante: “La verdad que no, nos tienen como pelotitas de allá para acá”. Aunque reconoce la entrega de kits de alimentos los primeros días, critica la burocracia que los mantiene en vilo: “nos hicieron ir al palacio de cristal, que supuestamente no tenía respuesta... estamos en el aire sobreviviendo”.

Finalmente, Salguero recalca que la prioridad de las familias es recuperar su autonomía financiera para no depender de donaciones temporales. “No queremos el bono, no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar”, sentenció, reflejando el sentimiento de un sector que, tras ocho días de la tragedia, sigue esperando que las autoridades cumplan con los registros y censos realizados en el sitio.

Estado actual y expectativas de los afectados

Tras una semana del siniestro, la situación de los damnificados se mantiene en una fase de incertidumbre a la espera de acciones concretas por parte de las instituciones. Aunque se han realizado múltiples censos y registros en puntos como el Palacio de Cristal, los afectados manifiestan que las soluciones económicas y habitacionales aún no se materializan.

La prioridad de las familias, más allá de la asistencia inmediata de alimentos, es la recuperación de su autonomía mediante la reactivación de sus negocios y el acceso a los bonos prometidos para reconstruir su patrimonio. Mientras el acceso al sector sigue restringido, la comunidad permanece a la expectativa de una respuesta oficial que les permita salir del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.

