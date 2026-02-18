Incendio en Guayaquil: focos de fuego vuelven a encenderse en el Multicomercio

Bomberos de Guayaquil confirmaron que el humo volvió a verse en la estructura. Crece la tensión entre los transeúntes

Una semana después del incendio que consumió el edificio Multicomercio, en la Bahía de Guayaquil, la tensión persiste en el sector. El temor de que se reactiven focos del siniestro se hizo realidad la tarde de este miércoles 18 de febrero.

Volvió a verse humo en la estructura del Multicomercio

Durante un recorrido por la denominada zona cero, en Eloy Alfaro y Cuenca, EXPRESO constató que las labores en la estructura se reanudaron. Personal bomberil volvió a intervenir con mangueras para enfriar áreas específicas del inmueble, pese a que días atrás la emergencia había sido declarada como culminada.

“Se volvieron a encender unos focos del incendio. Estamos buscando enfriar las zonas para que no pase a mayores. Mientras el edificio esté en ese estado se corre ese riesgo”, explicó un uniformado que pidió mantener su nombre en reserva ya que él no estaba a cargo de las labores en ese instante.

El agente advirtió que la edificación debe permanecer bajo vigilancia constante debido a las condiciones en que quedó tras el fuego.

Minutos después, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó la novedad a través de sus canales oficiales, detallando el despliegue de cuatro unidades de combate, un camión escalera, un tanquero, una ambulancia y un vehículo de soporte táctico para atender la salida de humo detectada en el sitio.

Posteriormente, la institución informó que los focos fueron controlados y que se mantendrá monitoreo permanente para evitar una reactivación. La estructura se encuentra debilitada y con alta carga de material inflamable en su interior, continúa representando un riesgo potencial.

Miedo en vecinos incrementa por miedo a nuevo incendio

Mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento, vecinos del sector observaban con preocupación. “En cualquier momento puede volver a encenderse. Debe hacerse algo urgente y no esperar que pase lo peor”, expresó uno de los residentes.

En el ambiente aún se percibe el olor a caucho y plástico quemado, un recordatorio constante de la magnitud del incendio. El calor del sol sobre los escombros y la presencia de mercancía inflamable reavivan el miedo de que lo que todavía no ha sido consumido por las llamas termine reducido a cenizas. “Se necesita una solución emergente”, comentó.

El edificio se mantiene al borde del colapso. MIGUEL CANALES

