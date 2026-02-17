Estas son las prohibiciones tras el incendio en edificio Multicomercio en Guayaquil

Ingenieros analizarán el futuro del edificio afectado. Fiscalía revisará reportes y posibles ingresos no autorizados

Ingenieros estructurales evaluarán el estado del edificio Multicomercio en una mesa técnica especializada.

Tras el incendio que consumió parte de las torres del complejo Multicomercio, en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro de Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal resolvió mantener la prohibición total de ingreso al inmueble debido al alto riesgo estructural existente.

La medida se mantendrá hasta que un informe técnico especializado determine si existen condiciones seguras para permitir el acceso. El siniestro, que se prolongó por 130 horas desde el 11 de febrero, debilitó la estructura y generó colapsos internos que obligan a extremar las precauciones.

El inmueble afectado, el Complejo Multicomercio, albergaba departamentos, oficinas y locales comerciales, lo que amplificó el impacto humano y económico del incendio.

Custodia policial permanente y control del perímetro

Una de las principales disposiciones es el control permanente, las 24 horas, del perímetro de seguridad alrededor del edificio. La Policía Nacional asumirá esta vigilancia en coordinación con el COE cantonal y la Gerencia de Gestión de Riesgos.

El objetivo es impedir accesos no autorizados, evitar robos y proteger a residentes y curiosos del riesgo que representa la estructura siniestrada. Además, las autoridades evalúan implementar un cerramiento físico reforzado para fortalecer el control en la zona.

El Cuerpo de Bomberos presentará su informe detallado, mientras los ingenieros estructurales y la Fiscalía evaluarán el estado del inmueble y las posibles responsabilidades.

El combate del incendio contó con apoyo tecnológico especializado: drones con cámaras análogas y visión térmica para detectar puntos calientes, vehículos con monitores autónomos para ataque remoto y sensores que midieron en centímetros el movimiento estructural. 🚁📡 pic.twitter.com/ro8vMUFvte — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 17, 2026

Mesa técnica definirá el futuro del inmueble

El COE resolvió convocar e instalar una Mesa Técnica con ingenieros estructurales el 18 de febrero. Este equipo evaluará el estado real del edificio y emitirá un pronunciamiento que permita definir acciones futuras, que podrían ir desde reparaciones parciales hasta decisiones más drásticas sobre su habitabilidad.

La evaluación será clave para determinar si el inmueble puede ser rehabilitado o si los daños comprometen su estabilidad a largo plazo.

La emergencia en las calle Sucre y Chile duró más de 24 horas, desde las 10:27 del domingo 15 de febrero hasta la madrugada del lunes 16. Christian Vinueza

Fiscalía revisará reportes y posibles implicaciones legales

Como parte de las resoluciones, se dispuso remitir a la Fiscalía General del Estado los videos y reportes sobre ingresos no autorizados al edificio tras el incendio. También se solicitó su participación en la reunión posterior al informe estructural, considerando la posible judicialización del caso y las implicaciones legales derivadas del siniestro.

Las pericias permitirán establecer las causas reales del incendio y determinar eventuales responsabilidades.

Residentes y comerciantes serán convocados a reuniones informativas tras el informe estructural. Cortesía

Atención y acompañamiento a las familias afectadas

El COE decidió mantener operativa la carpa de la Gerencia de Gestión de Riesgos para el registro de damnificados y mantener activo el sistema C5GYE para receptar solicitudes de ayuda humanitaria y alojamiento temporal.

Además, se convocará a residentes y comerciantes a reuniones informativas una vez que exista un informe estructural definitivo que aclare el estado del edificio y los pasos a seguir.

Como punto permanente de información y atención a afectados, se habilitó un espacio en el Palacio de Cristal, en el Malecón 2000.

El incendio que puso en alerta al centro-sur de la ciudad



El incendio en Multicomercio inició el 11 de febrero, alcanzó alarma 3 y requirió la intervención de unidades de cantones vecinos. Durante cinco días, los bomberos ejecutaron labores intensivas de enfriamiento y monitoreo con drones térmicos, sensores de movimiento estructural y equipos de ataque remoto para evitar la reactivación del fuego.

(Lo invitamos a leer: Permisos del Multicomercio están inactivos o con licencias sin renovar, según Riesgos)

Decenas de familias perdieron sus departamentos y enseres, mientras que más de 200 metros a la redonda fueron cerrados durante la emergencia para garantizar la seguridad.

