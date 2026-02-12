Así lucía el complejo de torres antes del incendio en la Bahía de Guayaquil

Emergencia en la Bahía: torres de Multicomercio ceden ante el fuego. No hay víctimas, pero el riesgo de colapso persiste

Vista del complejo de torres en la Bahía de Guayaquil antes del incendio, fotografía tomada en 2017.

El complejo Multicomercio, un referente arquitectónico y comercial de la calle Eloy Alfaro, se transformó este miércoles 11 de febrero, en el escenario de un desastre estructural. El complejo, compuesto por cuatro torres de diez pisos que combinaban vivienda, parqueos y un pulmón comercial de alta concurrencia, sucumbió ante un incendio de magnitudes críticas que ha alterado el pulso del centro de Guayaquil.

El colapso del acero bajo el fuego

La intensidad del siniestro no dio tregua. Según reportes del Cuerpo de Bomberos, las temperaturas internas alcanzaron los 700 grados centígrados, un calor extremo que debilitó las columnas metálicas del edificio. Estas estructuras, que atravesaban bodegas saturadas de mercadería, cedieron en un efecto cascada que provocó el derrumbe de dos torres, mientras que las dos restantes permanecen bajo estricta evaluación técnica ante un inminente riesgo de desplome.

Dos torres colapsaron tras el incendio en la Bahía de Guayaquil; las estructuras restantes siguen bajo evaluación técnica. Foto: Google Street View

Evacuación crítica y balance de daños

Pese a la espectacularidad de las imágenes captadas por peatones, el coronel Martín Cucalón, jefe de la institución bomberil, confirmó que no se registran víctimas mortales. La respuesta inmediata permitió la evacuación de las torres y el establecimiento de un perímetro de seguridad de dos cuadras a la redonda. Aunque el personal de emergencia ha enfrentado una exposición prolongada al humo, no se reportan heridos de gravedad en sus filas.

Un hito de 1987 bajo vigilancia

Construido originalmente en 1987, el Multicomercio evolucionó de un centro comercial a un complejo de torres que hoy enfrenta su hora más oscura. Mientras las columnas de humo aún son visibles desde distintos puntos de la urbe, los equipos de rescate y técnicos estructurales mantienen una vigilancia ininterrumpida sobre los restos del edificio, esperando determinar si las estructuras que siguen en pie podrán ser salvadas o si el destino de la manzana entera está sellado.

El Multicomercio, levantado en 1987, permanece bajo vigilancia tras el devastador incendio en la Bahía de Guayaquil Foto: Google Street View

