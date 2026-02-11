Incendio en el centro de Guayaquil: El fantasma de 1997 volvió a la Bahía

El edificio Multicomercio colapsó este miércoles 11 de febrero tras más de diez horas de ser afectado por las llamas

El humo invade varias cuadras de la zona del incendio en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, la tarde de este miércoles 11 de febrero.

Una densa columna de humo se elevaba sobre el centro de Guayaquil y podía verse desde varios puntos de la ciudad. En las calles Cuenca y Eloy Alfaro, el incendio del edificio Multicomercio continuaba fuera de control diez horas después de haberse iniciado, mientras parte de la estructura afectada ya había colapsado, la tarde de este miércoles 11 de febrero.

El recuerdo del devastador incendio que en 1997 golpeó el sector de la Bahía volvió a instalar el temor entre residentes y comerciantes, que observaban la escena con la incertidumbre de no saber hasta dónde podrían llegar las llamas.

"Hace años hubo un incendio fuerte en la Huayna Cápac, hubo muchos muertos, esa sí fue una tragedia tremenda", rememoró Carlos Mendoza, propietario de un local de venta de ropa en la calle Manabí, quien era adolescente cuando fue testigo del hecho.

"Toda la gente corría, los bomberos no sabían cómo meterse porque estaba bloqueado. Fue desesperante", contó el ciudadano. La tragedia, ocurrida el 5 de diciembre de 1997 en el sector de Huayna Cápac, dejó cinco personas fallecidas y más de 35 heridas. Cincuenta locales fueron arrasados por las llamas, que causaron pérdidas millonarias.

Este miércoles 11 de febrero, el nerviosismo, al igual que las llamas, era intenso en este sector céntrico que a diario acoge a cientos de usuarios. “Ojalá que el fuego no llegue a los otros locales; no podemos avanzar porque los militares no nos dejan entrar”, expresó Melissa Fabre, administradora de un local, quien intentaba ver en cámaras que filmaban los hechos si su negocio había sufrido algún daño por el incendio.

Miembros de las Fuerzas Armadas no permitían el paso de peatones a varias cuadras alrededor de la zona de emergencia.

Incendio en el centro de Guayaquil: ¿cómo se inició?

El incendio se inició cerca de las 07:00 de este miércoles 11 de febrero. El humo en el interior del edificio Multicomercio, que concentra locales comerciales y bodegas, alarmó a los trabajadores que se encontraban en el sitio.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó enseguida. Por la fuerza de las llamas, 23 unidades acudieron a combatir la propagación del fuego en el interior del inmueble céntrico.

Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos, indicó temprano que el fuego se originó en una bodega ubicada en el primer piso del edificio, donde había productos varios, aunque se desconocía qué provocó las llamas.

Uno de los propietarios del edificio, Bolívar Rosero, narró que notó la presencia de humo alrededor de las 07:00. En ese momento se encontraba desayunando.

“Alcancé a salir a tiempo. Es una bodega de productos de todo tipo”, relató cerca de las 09:30, aún agitado por el esfuerzo que hizo para abandonar las instalaciones.

Incendio en el centro de Guayaquil: locales comerciales evacuados por precaución

Locales comerciales cercanos al edificio fueron evacuados por precaución. Dueños de muchos de ellos, que a diario reciben un alto flujo de usuarios, decidieron cerrar sus puertas y enviar a sus trabajadores a casa.

“Pensamos en seguir trabajando una vez que se apague el incendio, pero nos pidieron que salgamos por precaución. Claro que tenemos miedo. Imagínese que alcance a otros edificios”, indicó Danilo Vite, trabajador de un local de venta de insumos para fiestas y reuniones sociales.

Una parte del edificio Multicomercio colapsó por las llamas, la tarde de este miércoles 11 de febrero. CARLOS KLÍNGER

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la calle Eloy Alfaro, en el tramo desde Letamendi hacia el norte de la ciudad, para permitir el ingreso de los carros bomberiles. Los vehículos eran desviados por vías alternas. En la mañana y tarde, esa arteria registró intensos atolladeros.

Pasadas las 13:00, el olor a caucho quemado era insoportable en al menos cinco cuadras contiguas a la zona afectada. La humareda se extendía y era visible desde sectores como la ciudadela Ferroviaria, en el oeste; la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte; y el malecón, en el centro.

“A las 12:30 se volvió a encender con fuerza y empezó a apestar a caucho quemado, muy fuerte”, manifestó Rosa Delgado, quien labora en un restaurante a pocas cuadras.

Colectar agua del río para sofocar el fuego no fue suficiente, además de todas las unidades enviadas para el efecto, por lo que los bomberos debieron pedir refuerzos a sus pares de Samborondón.

Cerca de las 16:30, la parte trasera del edificio Multicomercio colapsó. Envuelta en llamas, una estructura del edificio comenzó a ceder, lo que generó desesperación entre el personal de contingencia. Por ello, los socorristas pidieron que quienes se encontraban en los alrededores (algunos comerciantes vinculados al edificio) desalojaran la zona por precaución.

“Nos dijeron que nos alejáramos porque podría caer la parte frontal de la construcción también”, dijo uno de los presentes.

Hasta las 19:00, el incendio se había intensificado y continuaba sin poder ser controlado por los equipos de emergencia.

