incendio en centro de guayaquil
El incendio de gran magnitud registrado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca.Carlos Klinger

Incendio en Guayaquil paraliza la Metrovía y colapsa el tránsito en el centro

Varias estaciones se mantienen cerrada por precaución. El tránsito está colapsado en el sector de la Bahía

El tránsito en el centro de Guayaquil colapsó la tarde de este miércoles 11 de febrero tras el incendio de gran magnitud registrado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca.

A la emergencia se sumó la suspensión de varias integraciones del Sistema Metrovía, lo que agravó la congestión vehicular y dejó a decenass de usuarios buscando rutas alternas en medio del caos.

Pronunciamiento de la Metrovía de Guayaquil

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el Sistema Metrovía informó que, debido al incendio, quedó temporalmente inhabilitada la integración en las paradas Plaza de Integración, Providencia Este, Providencia Oeste y Astillero Oeste

La medida, según el comunicado, responde a la necesidad de precautelar la seguridad de los usuarios ante el riesgo estructural en la zona afectada.

cierre calles incendio centro.
Varias calles del centro de Guayaquil se encuentran cerradas por el incendio.CORTESÍA

Por otra parte, la ATM anunció el cierre temporal de las calles Chile y Calle Gómez Rendón; calle Cuenca y Avenida Eloy Alfaro y avenida Eloy Alfaro y Calle Calicuchima.

La suspensión del servicio en estos puntos estratégicos generó filas, retrasos y desorientación entre pasajeros que dependen del transporte troncal para movilizarse hacia el sur y el centro de la ciudad. 

Conductores particulares y transportistas también reportaron severas complicaciones para circular, en un perímetro acordonado por la emergencia y con desvíos improvisados.

Detalles sobre el dantesco incendio que sufre Guayaquil

El incendio se originó alrededor de las 07:00 en el centro comercial Multicomercio, ubicado en pleno sector de la Bahía. El fuego comenzó en una bodega donde se almacenaban artículos variados y se extendió rápidamente, obligando al despliegue masivo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Más de 23 unidades y 120 bomberos han trabajado durante horas en las labores de control y sofocación. Las zonas aledañas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras comerciantes y transeúntes observaban con preocupación cómo las llamas consumían parte de la estructura del edificio.

La situación se agravó cerca de las 16:30, cuando colapsó la parte posterior del inmueble, donde funcionaban bodegas de enseres y electrodomésticos. Tras ese desprendimiento, los socorristas ampliaron el perímetro de seguridad y pidieron a quienes permanecían en los alrededores que se alejaran ante el riesgo de un nuevo desplome, incluso de la fachada principal.

La columna de humo es visible desde varios puntos de la ciudad, incluidos sectores del norte como la avenida Pedro Menéndez Gilbert y distintos puntos del centro. 

Mientras los bomberos continúan luchando contra el fuego, evaluando daños y riesgos, la ciudad enfrenta no solo las consecuencias estructurales del siniestro, sino también un impacto directo en la movilidad 

