Incontrolable incendio en la Bahía de Guayaquil: locales cerrados por la emergencia

El fuego se reactivó pasado el mediodía de este miércoles 11 de febrero; hay más de 120 bomberos en el sitio

Un incendio en la Bahía causa cierre de vías.

Un incendio de grandes magnitudes afecta al centro comercial Multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en el sector de la Bahía, la tarde de este miércoles 11 de febrero.

El fuego se inició cerca de las 07:00 en un área de este local comercial. Enseguida fue desplegado personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Al menos 23 unidades y 120 bomberos trabajaron en las tareas de sofocación de las llamas, que surgieron de una bodega en la que se almacena artículos variados.

Las áreas circundantes del centro comercial fueron evacuadas por precaución temporalmente para evitar incidentes.

Pasadas las 11:00, el fuego comenzó a ceder y el personal bomberil logró sofocar las llamas, en gran medida.

No obstante, una hora después, el fuego se reactivó, al llegar a un área en el que se almacenaban objetos inflamables, lo que conllevó a aumentar el número de unidades.

'Nuestros botes Toa y Quil colaboran en el suministro de agua a los camiones escaleras, además una unidad de combate emplea el turbo draft, con el cual extraen agua de la ría para el abastecimiento continuo de los demás vehículos que trabajan en el sitio', expuso la entidad en X.

Calles cerradas para el trabajo de los bomberos

Debido a la emergencia, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la calle Eloy Alfaro, en la intersección con la calle Letamendi, para bloquear el paso de vehículos y que se desvíen por vías alternas.

Las unidades de Metrovía que circulan por la calle Eloy Alfaro también fueron desviadas por el cierre del tramo.

EXPRESO pudo conocer que, por el incendio, hay afectaciones en el interior de la estructura.

Incendio en la Bahía: olor a caucho quemado y nerviosismo

Pasadas las 13:00, el olor a caucho quemado era insoportable en al menos cinco cuadras contiguas a la zona del incendio.

'A las 12 y media se volvió a encender con fuerza y empezó a apestar a caucho quemado, muy fuerte', manifestó Rosa Delgado, quien labora en un restaurante a pocas cuadras.

También había nerviosismo entre trabajadores de esa zona. 'Ojalá que el fuego no llegue a los otros locales, no podemos avanzar porque los militares no nos dejan entrar', decía Melissa Fabre, administradora de un local, quien intentaba ver en cámaras que firmaban los hechos si su local había sufrido algún daño.

Otros locales comerciales, de venta de diversos productos, cerraron sus puertas por la emergencia y enviaron a los trabajadores a sus domicilios.

Pasadas las 14:00, el humo avanzaba hacia el sur de la ciudad, mientras al punto del incendio llegaban más bomberos -incluso de Samborondón- y otras unidades.

