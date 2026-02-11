Expreso
Policia nacional
El equipo de la Policía Nacional del Ecuador participa en el reto internacional de Dubái, que reúne a cuerpos de seguridad de todo el mundoFoto: captura de pantalla

Policía de Ecuador en el Mundial de fuerzas especiales en Dubái

Unidades tácticas ecuatorianas enfrentan desafíos de alta complejidad en Dubái junto a fuerzas especiales de 48 países

La Policía Nacional marca su presencia en el UAE SWAT Challenge 2026, un prestigioso certamen internacional con sede en Dubái que congrega a las unidades tácticas más destacadas del planeta. Durante cinco jornadas de intensa competencia, la delegación ecuatoriana se mide ante fuerzas especiales de amplia trayectoria, reafirmando su profesionalismo en un escenario de máxima exigencia técnica.

Desafíos de alta complejidad y precisión

El torneo reúne a más de un centenar de equipos provenientes de 48 naciones, quienes deben superar escenarios que recrean intervenciones de alto riesgo. En estas pruebas, donde cada segundo es determinante, se evalúa minuciosamente la precisión de tiro, la estrategia operativa y la capacidad de reacción bajo situaciones de estrés extremo.

Disciplina y resistencia en el desierto

Más allá de la destreza táctica, la competencia demanda un estado físico excepcional y una coordinación impecable. Los agentes ecuatorianos enfrentan desafíos que ponen a prueba su temple, disciplina y trabajo en equipo, elementos esenciales para operar en las condiciones críticas que propone el evento.

Tras días de rigurosa evaluación en territorio emiratí, los resultados oficiales del desempeño de todas las unidades participantes se darán a conocer este 11 de febrero.

