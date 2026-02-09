Policía aprehende a presunto miembro de Los Lobos en el centro de Quito

El operativo se ejecutó en el sector de La Tola y permitió el decomiso de marihuana y otros indicios

Policía aprehende a presunto miembro de Los Lobos con droga en el centro de Quito

Un operativo policial ejecutado la noche del domingo 8 de febrero de 2025 en el sector de La Tola, en el centro histórico de Quito, dejó como resultado la aprehensión de un presunto integrante del grupo delictivo organizado Los Lobos, además del decomiso de sustancias sujetas a fiscalización y otros indicios.

Le invitamos a que lea: Revisión Técnica Vehicular en Quito: AMT retoma la matriculación desde hoy

Operativo Atlas XVII en La Tola

Quito: ¿Cómo afectarán los cierres viales de la av. Quitumbe Ñan al tránsito? Leer más

La intervención se realizó aproximadamente a las 19:25, en la intersección de las calles Vicente León y Chile, como parte del Operativo Atlas XVII, liderado por la Jefatura de Inteligencia de la Zona 9 de la Policía Nacional, en coordinación con unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM).

Según el reporte policial detalla que a través de labores de investigación, las autoridades identificaron a un ciudadano que presuntamente pertenecería al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos. De acuerdo con la información recabada, el sospechoso se movilizaba en una motocicleta para realizar actividades relacionadas con el expendio de drogas.

Aprehendido y evidencias incautadas

Con base en estos antecedentes, los uniformados ejecutaron el operativo que permitió la aprehensión de Jhunnior de 18 años de edad, de nacionalidad extranjera.

Durante la intervención, la Policía levantó los siguientes indicios:

Una motocicleta de color negro

Un teléfono celular

200 tabacos de marihuana

Una funda con tusi

RELACIONADAS Riesgo de deslizamientos crece por rellenos ilegales en Pifo

Procedimiento legal

El ciudadano aprehendido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde quedó a órdenes de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la normativa legal vigente.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.