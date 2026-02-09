Quito: ¿Cómo afectarán los cierres viales de la av. Quitumbe Ñan al tránsito?

Cierres viales en Quitumbe Ñan: así cambiará el tránsito en el sur de Quito

Referencia: La avenida Quitumbe Ñan se amplía a cuatro carriles, lo que genera cierres viales temporales y desvíos controlados por la AMT.

Desde hoy, 9 de febrero iniciarán los trabajos de ampliación de la avenida Quitumbe Ñan, una obra estratégica para el sur de Quito que transformará esta vía en una arteria moderna de cuatro carriles y un recorrido continuo de casi seis kilómetros. Sin embargo, durante su ejecución se prevén cierres viales temporales que generarán ajustes en la circulación de las calles y avenidas aledañas.

Impacto en el tránsito por cierres parciales y desvíos

La obra se desarrollará en dos tramos generales durante 240 días, con cierres por calzadas de 60 días cada uno, lo que suma cuatro cierres viales programados. Estos cierres no serán totales, sino por sentido de circulación, lo que permitirá mantener el flujo vehicular controlado y reducir la congestión.

En una primera fase, se intervendrá el tramo 1, comprendido entre la calle S46 y la avenida Guayanay Ñan, iniciando con el cierre de la calzada sur–norte. Posteriormente se habilitará esta calzada y se cerrará la norte–sur. Esta modalidad se repetirá en el tramo 2.

Vías alternas para mantener la movilidad

Durante los trabajos del tramo 1, el tránsito se redistribuirá hacia arterias cercanas como:

avenida General José Gallardo

calles S46, OE2D, Teresa Tipanta y Quilla Ñan

Estas vías permitirán la conexión con ejes principales como la avenida Maldonado y la Guayanay Ñan, absorbiendo parte del flujo vehicular que normalmente circula por Quitumbe Ñan.

En el tramo 2, los desvíos se canalizarán por las calles:

Oe3B

S47C

Oe3E

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinará señalización, control y ajustes semafóricos para evitar cuellos de botella y garantizar una circulación lo más fluida posible en las arterias alternas.

Obras que generan molestias temporales, pero beneficios duraderos

Aunque los cierres viales implicarán cambios temporales en los recorridos habituales, la planificación por fases y el uso de rutas alternas buscan minimizar el impacto en la movilidad del sector. A mediano y largo plazo, la ampliación de la Quitumbe Ñan permitirá descongestionar vías paralelas, mejorar los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad del sur de la ciudad.

La nueva avenida contará con dos carriles por sentido, aceras amplias, ciclovía, parterre, iluminación LED, soterramiento de cables, cruces peatonales seguros y paradas modernas de bus, además de áreas verdes, convirtiéndose en un eje vial más seguro y eficiente.

