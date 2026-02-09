Revisión Técnica Vehicular en Quito: AMT retoma la matriculación desde hoy

¿Vas a matricular tu vehículo? Desde hoy vuelve la Revisión Técnica Vehicular en Quito

La AMT anunció que desde hoy se retoma la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde hoy se retoman oficialmente los procesos de matriculación de vehículos nuevos en Quito, tras el levantamiento del cierre temporal dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La medida se da en cumplimiento de la disposición emitida por la ANT el pasado viernes 6 de febrero y busca normalizar de manera inmediata y continua los servicios que permanecían represados, garantizando eficiencia, orden y estricto apego a la normativa vigente.

La semana del 2 al 6 de febrero, la AMT recibió alrededor de 500 solicitudes de matriculación que se encuentran represados, los cuales empezarán a despacharse a partir de este lunes. “En este momento el sistema está siendo parametrizado, tanto el nuestro como el de la ANT, estableciendo nuevas medidas de seguridad”, indicó Washington Martínez, director de la AMT.

Precisó que la entidad cuenta con 38 digitadores para procesar las solicitudes, sin embargo, depende el número de digitadores que habilite el sistema de la ANT para realizar el proceso.

“Todos los días, entre las cuatro y media y cinco de la tarde, publicaremos el estado del proceso de matriculación para que la ciudadanía sepa cuántas matrículas se han despachado”, explicó.

Debido al cierre temporal de la ANT, por una investigación judicial en la entidad estatal, los servicios de tránsito se mantienen suspendidos. El único servicio que se reestablece desde este lunes es el de matriculación de vehículos nuevos que lo realizan las concesionarias.

Durante esta jornada varios ciudadanos acudieron al Centro de Matriculación Bicentenario para solicitar información respecto a diversos trámites.

Acompañamiento y control institucional

Según el comunicado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control permanente, la AMT contará con el acompañamiento de Quito Honesto, entidad que ejercerá funciones de veeduría institucional durante todas las etapas de la matriculación vehicular y la RTV.

Además, por disposición expresa del Director General de la AMT, se han reforzado de manera obligatoria los controles internos, incluyendo el cruce, verificación y conciliación del conteo de especies valoradas, contrastando las entregadas con los registros existentes.

