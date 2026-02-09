Tres detenidos por robo y agresión a taxista tras operativo en el centro de Quito

Persecución policial termina con tres detenidos por robo a taxista en el centro de Quito

Durante un patrullaje preventivo, Agentes de Control lograron la aprehensión de tres ciudadanos tras una persecución y coordinación con la Policía Nacional y el ECU 911.

La rápida acción de los Agentes de Control, con el apoyo del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y la Policía Nacional, permitió la aprehensión de tres presuntos delincuentes implicados en el robo de un teléfono celular a un taxista, quien además fue golpeado durante el asalto.

Delincuentes agredieron al taxista

El hecho se registró mientras un grupo de agentes realizaba un patrullaje preventivo en las calles Imbabura y Mideros, cuando recibieron la alerta de un ciudadano que denunció haber sido víctima de robo y agresión física por parte de varios individuos.

De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución y, a la altura de la calle Chile, se sumaron tres motorizados del GAM. En total, 11 agentes se desplegaron estratégicamente en la zona para cerrar las vías de escape, logrando la aprehensión de dos sospechosos.

El tercer implicado, en un intento por evadir a las autoridades, ingresó a un domicilio ubicado en las calles Chimborazo y Bolívar. A través de la coordinación con el ECU 911, se solicitó la presencia de la Policía Nacional. Dos efectivos policiales acudieron al lugar y, con la autorización del propietario, ingresaron a la vivienda, donde lograron detener al tercer sujeto, quien tenía en su poder el celular de la víctima.

Tres detenidos por robo

Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Policía Nacional, que verificó que registran antecedentes por robo. Durante el registro corporal, se hallaron tres teléfonos celulares reportados como robados, los cuales fueron ingresados como evidencias.

Los Agentes de Control colaboraron con el traslado de parte de los presuntos infractores al Regimiento Quito N.° 2, dejando las evidencias bajo cadena de custodia de la Policía Nacional para el procedimiento legal correspondiente.

Finalmente, el Cuerpo de Agentes de Control recomienda a la ciudadanía no descuidar sus pertenencias al transitar por el espacio público y, en caso de ser víctima de hurto o robo, solicitar apoyo inmediato a las autoridades y evitar enfrentamientos directos, con el fin de no poner en riesgo la integridad personal.

