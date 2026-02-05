Expreso
  Justicia

Espin Tapia
Espin Tapia arribó al aeropuerto de Guayaquil tras ser capturado en EE. UU.cortesía

Criminal ecuatoriano llegó a Guayaquil desde EE. UU. tras ser detenido en Minneapolis

El sujeto tiene antecedentes por robo, secuestro y asesinato; fue capturado en Minneapolis en enero 2026

Un criminal con múltiples antecedentes llegó este 5 de febrero al aeropuerto de Guayaquil desde Alexandria, EE. UU. La información fue confirmada por John Reimberg en su cuenta oficial de X, quien indicó que Tomás Ernesto Espin Tapia enfrenta procesos por asesinato y otros delitos pendientes en Ecuador. Su traslado se realizó en coordinación con la Policía Nacional tras su captura en Estados Unidos.

La detención se efectuó en Minneapolis, EE. UU., el 6 de enero de 2026, por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations – HSI). Según Reimberg, “cero impunidad, escóndanse donde se escondan. Seguimos trabajando”. Según Reimberg, “cero impunidad, escóndanse donde se escondan. Seguimos trabajando”. El detenido cuenta con un historial criminal extenso, que incluye robo, extorsión, secuestro y otros delitos graves.

Antecedentes y procesos judiciales

El historial de Espin Tapia incluye varios antecedentes y procesos judiciales. Entre los antecedentes se encuentran:

  1. 09/03/2015 – Robo
  2. 03/11/2015 – Extorsión
  3. 20/09/2016 – Existencia del delito
Tomás Ernesto Espin Tapia, capturado en EEUU
Tomás Ernesto Espin Tapia enfrenta procesos por asesinato y otros delitos.Cortesía

Entre los procesos judiciales se registran:

  1. 19/02/2008 – Delitos de tránsito
  2. 01/07/2008 – Robo agravado
  3. 22/10/2012 – Contravención muy grave
  4. 09/03/2015 – Secuestro extorsivo
  5. 19/09/2016 – Ingreso de artículos prohibidos
  6. 27/04/2017 – Cobro de letra de cambio
  7. 15/08/2022 – Asesinato
  8. 23/01/2024 – Tenencia

El asesinato de 2022 es el hecho más grave por el que deberá responder de manera inmediata ante la justicia ecuatoriana. Su historial refleja un patrón de reincidencia y violencia que se extiende hasta 2024, confirmando la peligrosidad del individuo según las autoridades.

La deportación de Tomás Ernesto Espin Tapia se ejecutó tras su captura en EE. UU. por el HSI y su traslado coordinado con la Policía Nacional. Ahora deberá enfrentar en Ecuador todos los procesos judiciales pendientes, incluyendo el asesinato de 2022 y otros delitos graves de su historial criminal.

