UAFE abre plazas laborales para analistas y especialistas en análisis de operaciones

La UAFE abrió convocatorias laborales para analista y especialista en análisis de operaciones en Quito

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) abrió un proceso de selección para cubrir dos vacantes profesionales en Quito: Especialista de Análisis de Operaciones y Analista de Análisis de Operaciones. Las postulaciones estarán abiertas hasta las 17:00 del 9 de febrero de 2026, según la convocatoria oficial de la entidad.

Las plazas están dirigidas a profesionales de áreas relacionadas con economía, administración, gestión financiera, estadística, comercio exterior, contabilidad y auditoría, con experiencia en manejo de datos estadísticos, operaciones financieras y prevención de lavado de activos.

Vacante: Especialista de Análisis de Operaciones

El cargo corresponde a la escala de Servidor Público 7, con una remuneración mensual de $ 1.676 bajo contrato de servicios ocasionales.

El perfil requiere título de tercer nivel y al menos cuatro años de experiencia en análisis de datos, riesgos financieros, operaciones del sistema bancario y procesos contables o aduaneros.

Vacante: Analista de Análisis de Operaciones

La segunda convocatoria corresponde al puesto de Servidor Público 5, con remuneración mensual de $ 1.212 y modalidad de nombramiento provisional.

Los postulantes deben contar con título técnico, tecnológico o de tercer nivel, además de experiencia que varía según la formación académica: desde 2 años y medio hasta 6 años en análisis estadístico, operaciones financieras, riesgos y prevención de lavado de activos.

Cómo postular para los trabajos en la UAFE

  • Los interesados deberán enviar su hoja de vida, junto con certificados laborales y de capacitación de los últimos cinco años, al correo seleccion.thumano@uafe.gob.ec, indicando en el asunto el nombre completo y el cargo al que aplican.

La UAFE informó que únicamente se considerarán las postulaciones enviadas dentro del plazo establecido y que cumplan los requisitos solicitados. Los candidatos preseleccionados serán convocados posteriormente a entrevistas presenciales.

